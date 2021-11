Párkány: egyelőre nem tesztelik a hajléktalanokat

A járványhelyzet és az országos lezárás miatt a városháza a hajléktalanoknak idén nem tervez külön jótékonysági gyűjtést és karácsonyi meleg étel- akció sem lesz. Ugyanakkor, ha bárki ruhát, takarót, ágyneműt szeretne nekik ajándékozni, azt a városi hivatal szociális osztálya veszi át és a paplak melletti gondozói házban gyűjti számukra – értesült lapunk Michaela Pajchortová szakelőadótól. Az osztályvezető elmondta, hogy a Lidl áruházzal együttműködve most is gyűjtenek a hajléktalanoknak és a rászoruló családoknak tartós élelmiszert, félkész árut, konzerveket stb. Az áruházban erre külön rekeszt létesítettek, a rekeszben összegyűlt élelmiszert pedig hetente legalább egyszer elszállítja a hivatal szociális osztálya, majd pedig szétosztja a rászorulók közt. A hajléktalanok melegedője is üzemel Párkányban, naponta este héttől reggel hétig. A nyolc férőhelyes intézményben tisztálkodhatnak, alhatnak és ételt melegíthetnek az otthontalanok. December 24 – 25-26- án pedig állandóan nyitva lesz a melegedő. Főképp a helyi hajléktalanokat részesítik előnyben, feltétel, hogy betartsák a házirendet és ne ittas állapotban érkezzenek a szállásra.

Becsületbeli nyilatkozat

A hajléktalanokat egyelőre nem tesztelik Párkányban, de ha az állam biztosítana ingyenes teszteket, akkor szűrnék azokat, akik a melegedőre jönnek. „ A tesztelést most sajnos nem tudjuk megoldani, a szállásra érkezőkkel becsületbeli nyilatkozatot íratunk alá az egészségügyi állapotukról. Tavaly, az ingyenes tesztelésekkor becsületesen, rendszeresen jártak a szűrésre. Az általunk ismert hajléktalanok közül tavaly csak egy személy volt Covid pozitív, őt tíz napra elkülönítettük és gondoztuk, vitaminokat is vásároltunk neki. Idén Mikulás-csomagot sem osztunk külön, az édességeket, kekszeket így is eljuttatjuk a nehéz helyzetű, többgyerekes családoknak, de a hajléktalanok is kapnak belőle” – mondta el lapunknak a szakelőadó. A lockdown miatt nem lesz külön karácsonyi melegétel-osztás sem. Párkányban mintegy 20 nehéz sorsú, gyerekes családról tudnak, nekik így is biztosítanak tartós élelmiszert, lisztet, tésztát, félkész termékeket.

- A szerző illusztrációs felvétele

Elmaradnak az adventi, karácsonyi rendezvények

A városban egyébként a rendkívüli helyzet és az országos lezárás miatt a kultúrház és a város által szervezett adventi rendezvényeket és a gyertyagyújtást is törölték, a kultúrházban elmarad a Mikulás és a karácsonyi vásár is. A kultúrházat már november 25-én bezárták, az ügyfelek csak elektronikus formában tudnak kapcsolatba lépni a művelődési központtal. A városháza pedig december 9-ig keddenként és csütörtökönként zárva lesz.