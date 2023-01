Párkány: délután ötig maximum 20 százalékos részvétel a népszavazáson

Rendkívül alacsony részvételi arány, érdektelenség, a választók távolmaradása, szinte unatkozó bizottságok, kihalt választói helyiségek - ez volt a jellemző az általunk meglátogatott párkányi körzetekben, szombaton késő délután. A városban kialakított 10 választói körzetből öt helyen 12 - 19 százalékos volt a részvétel délután öt órakor, este tízig pedig sehol sem vártak sok szavazót. A népszavazás tehát a városban nem bizonyult fontosnak, legalábbis a voksoló polgárok többsége szerint. Ugyanakkor néhány helyen arról is beszámoltak, hogy fiatalok is voltak szavazni a nap folyamán, de késő délután stábunk alig talált valakit az urnáknál, többször bizony elég sokáig várnunk kellett, hogy voksoló embereket láthassunk. Több lakos szerint a népszavazásnak a jelenlegi politikai helyzet miatt már nem is volt igazán tétje és miértje, és volt, aki elmondta, hogy a saját családján belül is megoszlottak a nézetek a népszavazás fontosságáról, mert tőlük még az sem jött el szavazni, akinek nem tetszik a jelenlegi kormány tevékenysége. Párkányban a szavazás rendben zajlott, különösebb szabálytalanság, rendbontás nem történt. Sokan úgy vélik, hogy az emberek csalódottsága a közügyek iránt már az őszi helyhatósági választásokon érződött – nincs ez másként most az országos politikát és általános helyzetet illetően sem. Viszont Párkányban is akadt, aki a kisgyerekével együtt érkezett, hogy voksolhasson a referendumon.