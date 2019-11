Párkány: Csicsay Alajos és Gyűgyi László kapta a Pro Urbe-díjat

A helyi önkormányzat rendkívüli, ünnepi ülésén szerda délután Pro Urbe – díjat vehetett át Csicsay Alajos nyugdíjas pedagógus, szakíró és irodalmár valamint Gyűgyi László operatőr és fotós. Mint azt Eugen Szabó, Párkány polgármestere méltatásában kiemelte, a díjazottak mindketten hozzájárultak Párkány és környéke oktatási, kulturális és művészeti életének fejlődéséhez, a város jó hírének öregbítéséhez, országos és nemzetközi szinten is. Ezt egész életművük bizonyítja. „Alkotásaikra méltán büszke nem csak Párkány, hanem a régió is, épp ezért mi is büszkék lehetünk rájuk. Tevékenységük arra is bizonyíték, hogy Párkány az oktatás, a nevelés, de a kultúra és a művészet területén is gazdagodott, erősödött, a rendszerváltás után is“ – fogalmazott a polgármester.

Kötet a szülőföldről

Az idén az oktatási minisztérium Szent Gorazd Emlékérmével is kitüntetett Csicsay Alajos legújabb könyvét a Csilizközről és benne szülőfalujáról, Csiliznyáradról írta, mint lapunknak elmondta, számos könyve és tanulmánya közt ezt tartja a legkedvesebbnek, mert nem hitte, hogy megéri a kiadását. Szórakoztató stílusban írt szociográfia, és benne nagyapjának is emléket állít, aki az első világháború első áldozatai közt volt. Csicsay Alajos sokáig a Szlovákiai Pedagógusok Szövetségében is tevékenykedett és a Katedra Társaság elnöke is volt. Párkányban, Muzslán és környéként igazgatóként, tanítóként ismerik. 1996-ban és 2002-ben Katedra-díjat, 2007-ben Felvidéki Magyar Pedagógus-díjat kapott. Neveléstörténeti és művelődéstörténeti könyvei mellett a Burián László atyáról írt kötete is népszerű az olvasók körében.

Amikor az operatőr is könnyezik

Gyűgyi László operatőr, fotográfus ismert név a szakmában, Pozsonyban és Budapesten is. Dolgozott a TA3 hírtelevíziónál és többb, egész estés dokumentumfilmet készített a Duna Televíziónak, ezen kívül számtalan hazai, szlovákiai országos tévés fesztiválon nyerte el az első díjat kiváló képalkotói munkájáért. Több könyvben is szerepeltek felvételei, saját albuma a Mária-Valéria hídról a Lilium Aurum kiadónál jelent meg. Fotósként főképp a Duna és a Duna menti táj szerelmese, operatőrként pedig néhány felemelő, megrendítő pillanatot is átélt már. Így volt ez, amikor Paulus Alajos Balázs Béla-díjas filmrendezővel a Mária Valéria híd újjépítéséről forgatott, vagy amikor szintén vele készítette el Burián László atya portréfilmjét. Ilyenkor néha ő maga is könnyezett a kamera mögött.

Az ünnepség végén Gyűgyi László egy ikonikus fotót ajándékozott Párkány városának. Az általa készített fényképen a még csonka Mária Valéria híd és az esztergomi Bazilika látható – örök jelképek, művészi formában.