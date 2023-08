Párkány: bővítené wellnessközpontját a Vadas fürdő

Egy vadonatúj, a jelenlegi wellnesscentrumhoz kapcsolódó további vízi élményközpont felépítését tervezi a Vadas fürdő. A létesítmény építészeti terveinek kidolgozására már zajlik a versenypályázat – értesült lapunk a fürdő igazgatójától.

„Költségvetésről, négyzetméterekről, befogadóképességről még túl korai beszélni, annyit mondhatok, hogy a jelenlegi wellnesstől sokkal nagyobb létesítményről van szó, majdnem aquaparkhoz hasonlító nagyságrenben és működéssel. A cél az, hogy október elejétől május végéig, tehát főidényen kívül minél több látogatót tudjunk fogadni, akár a szomszédból, Magyarországról is“

– mondta Hogenbuch Endre.

Az új wellnessközpont hozzáépítéssel, automatikusan kapcsolódna a jelenlegihez és a fedett uszoda helyén épülne meg. Mégpedig úgy hogy az új centrumban megmaradna a fedett uszoda medencéje az összes szolgáltatással és a kinti medence is – ehhez kapcsolódnának további medencék, attrakciók, élményelemek. Mint arról korábban beszámoltunk, a Vadas jövőre egy új medencét alakít ki, egy speciális ugrótornyos szerkezettel. A főidény után, idén ezt kezdik építeni. Az új wellnessközpont tervein pedig a jövő évben is dolgoznak, ez utóbbi kialakításához 2025- ben fognának hozzá. Mégpedig úgy, hogy előtte lebontanák a fedett uszodát. A távlati tervek közt szerepel az is, hogy az új, nagyobb wellnessközponthoz egy szintén vadonatúj, ötcsillagos szálloda is kapcsolódna a másik oldalról.

„A jelenlegi fázisban még rengeteg minden befolyásolja a projektet, nem beszélve arról, hogy mindehhez képviselő-testületi és felügyelőbizottsági döntések is szükségesek. Az biztos, hogy a további új wellness megépítéséhez nem lesz elegendő a Vadas saját tőkéje. De ha jövőre befejezzük az ugrómedencét, akkor már erre fogunk spórolni, hogy a megépítéshez minél kisebb hitelt kelljen felvennünk”

– vázolta az elképzeléseket a Vadas igazgatója. A tervekre kiírt versenypályázat már zajlik, jövő hét hétfőn bontják fel a borítékokat és értékelik majd ki a beérkező anyagokat.