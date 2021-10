Párkány: az utolsó túlélőre emlékeztek

Szerda délután ünnepélyes keretek közt leplezték le a holokauszt utolsó párkányi túlélőjének emléktábláját. A városháza előtti parkban tartott megemlékezésen Góra Tibor, az idén elhunyt Holováčné Weiss Márta fogadott fia és személyi titkára idézte fel Márta néni életútját, a párkányi és környékbeli zsidóság tragikus sorsát, a megaláztatásokat, deportálásokat és Auschwitz borzalmát. Márta néni túlélte ugyan a legszörnyűbb megpróbáltatásokat, de családjából nagyanyja, édesapja és öccse is a lágerben pusztultak el. Mindez egész életre szóló, mély sebet ütött a lelkében, de ő nagyon hosszú ideig egyáltalán nem beszélt erről. Emléktáblájára vésett jelmondata viszont pontosan összefoglalja, hogy milyen emberséggel, tisztánlátással, méltósággal viselte sorsát, tekintett a világra és az emberekre.

Ember az embertelenségben

Amit nem kívánsz magadnak, ne tedd másnak. Ez volt Márta néni krédója, ennek szellemében élt és dolgozott a világháború után, egészen haláláig. Egy fiatal lány, aki Mengele szemébe tudott nézni, egy fiatal lány, aki még a pokol tornácán is verseket írt, egy nő, aki óriási viszontagságok közt jutott haza, és akinek a semmiből, a pusztulásból és a mérhetetlen gyászból kellett mindent újrakezdenie. Dolgozni, egzisztenciát teremteni, családot alapítani, gyermeket nevelni. Ő maga köztiszteletben álló, közkedvelt polgára volt Párkánynak, a város kulturális és társadalmi életében is részt vett. A szerdai ünnepségen ezért külön tisztelettel adózott emlékének a Csemadok párkányi alapszervezetének énekkara, és az Antifasiszta Harcosok Szövetségének helyi szervezete is. Eugen Szabó, Párkány polgármestere méltató beszédében hangsúlyozta, hogy a város Pro Urbe díjával kitüntetett Weiss Márta életútja is azt példázza, sohasem felejthetjük el a diktatúrák barbárságait és mindent meg kell tennünk, továbbra is, annak érdekében, hogy ezek soha többé ne ismétlődhessenek meg, senkivel. Az ünnepség végén Márta néni lánya, Viera mondott köszönetet az egybegyűlteknek, a résztvevők pedig koszorúkat, virágcsokrokat, mécseseket helyeztek a táblához. A holokuszt utolsó párkányi túlélőjének emléktábláját Nemes Zoltán kezdeményezésére civil összefogás alapján, Párkány város közreműködésével avatták fel.