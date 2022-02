Párkány: az alsó tagozatosokra már főznek, a felső tagozaton rövidített tanítás van

Tegnap, azaz kedden délután az Ady Endre Alapiskola egész épületét és az étkezdét is kifertőtlenítették, mától pedig egészen február 11-éig, péntekig már megnyitott az iskola étkezdéje, igaz, egyelőre csak az alsó tagozatosok számára főznek – tudatta lapunkkal Bacsó Péter, az alapiskola igazgatója. Bacsó elmondta, hogy a lebetegedett étkezdei személyzetből ketten már munkába tudtak állni. A szülők közt előzetesen felmérték, hány adag ételre van igény, most 190 ebédet készítenek. „A felső tagozatosok számára egyelőre nem tudunk ebédet biztosítani, ők rövidített tanításban részesülnek, tehát az ötödik óra után hazamehetnek, a tanulók otthon étkeznek” – mondta az igazgató. Az alsó tagozatosok számára a napközi is biztosított.

„Reméljük, hogy a jövő héttől már rendesen működhet az étkezde is, mindez az alkalmazottak egészségi állapotától és a járványhelyzet alakulásától is függ” – tette hozá Bacsó Péter iskolaigazgató.