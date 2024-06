Párkány: 95 ezer eurós támogatás turizmusfejlesztésre

Többek közt országos óriásplakátos népszerűsítő kampányra, főidényen kívüli rendezvényekre, digitális tájékoztató kioszk létesítésére, információs táblákra és egész éves online marketingkampányra fordítja majd a Štúrovo-Parkan TDM azt a most odaítélt állami támogatást, amit a szervezetnek az idegenforgalmi és sportminisztérium folyósít, a vonatkozó törvény alapján. „A szabályok alapján évente minden TDM március 15-ig igényelhet egy bizonyos összeget a tárcától. Ez az összeg a TDM területén összesen beszedett szállásadó kilencven százaléka lehet, vagy maximum a szervezet tagsági díjakból befolyt bevételével megegyező összeg. Az is szabály, hogy a 2024-es évben a 2022-es tagdíjakat veszik figyelembe. A mostani összeg annak is köszönhető, hogy a Vadas elég magas tagsági díjat fizetett. Jövőre például 85 200 euró értékben pályázhatunk majd a támogatásért“ – közölte lapunkkal Németh Lívia, a turisztikai szervezet igazgatója. A minisztériumi támogatás tehát korántsem magától értetődő, arra pályázni kell, turisztikai fejlesztésekre, az idegenforgalom erősítésére és népszerűsítésére fordítható a pénz.

A Nyitra megyei TDM is adott pénzt

A pályázott projekt önrésze 13 ezer 300 euró, a minisztériumtól elnyert támogatás értéke 95 ezer euró. Ebből 19 ezerért egész éves online marketinget valósítanak meg a régió, a Vadas fürdő. a bélai kastély és a TDM tagjai kiemelt rendezvényeinek népszerűsítésére, továbbá egy óriásplakátos népszerűsítő kampányt is folytatnak a térség idegenforgalmi és turisztikai láthatóbbá tételéért. Ez utóbbira 17 ezer eurót költenek a keretből. A főidényen kívüli kulturális rendezvényekre, többek közt egy nagyszabású, tömegeket vonzó ádventi vásárra összesen 30 ezer eurót szánnak, a turisztikai információs iroda eszköztárának bővítésére négyezer eurót fordítanak. „Korszerű, digitális kioszkot, ún. interaktív panelt is kihelyezünk a városháza elé, mely a városba látogató turistáknak akkor is naprakész infókkal szolgál, ha a tájákoztató iroda épp zárva van. Ez más helyeken kiválóan működik, reméljük, nálunk is beválik. Erre 13 ezer eurót fordítunk, továbbá 12 ezer euróért Párkányban és a fürdőben is új táblákat helyezünk ki, az alapvető tájékozódás érdekében” –taglalta az igazgató. A Štúrovo – Parkan Területi Turisztikai szervezet a Nyitra megyei szervezettől is kapott 8520 eurós támogatást, ezt az összeget borászati akciókra, rendezvényekre és kerékpáros szervizpontok kialakítására használják fel. „Fontos, hogy Párkány és vonzáskörzete, valamint a TDM-be tartozó települések turizmusa főidényen kívül is erősödjön, ezért fontos az állami támogatás célzott és minél hatékonyabb felhasználása“ – mondta Németh Lívia igazgató.