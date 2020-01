Pályáznak a Lorántffy-kastély korszerűsítésére Királyhelmecen

Pataky Károly (Híd), Királyhelmec polgármestere lapunknak elmondta, a műemlék épület komplex felújításához már a város előző vezetése is pályázat útján próbált meg pénzt szerezni, de nem járt sikerrel.

Többször pályáztak

„2014 augusztusában, mintegy 14 ezer euró felhasználásával – így csak a régi tetőgerendákra került új lécezés – az épületet pléhvel fedték be, és kicserélték az esővízelvezető csatornákat. A művészeti alapiskolának otthont adó épület modernizációját 2014-ben és 2015-ben is állami támogatásból szerette volna elvégezni a város, de akkor a 641 200 euró összköltségű beruházáshoz – forráshiányra hivatkozva – a kulturális minisztériumtól nem kaptak támogatást? – tudatta lapunkkal a polgármester. Mint kiderült, ezután egy határon átnyúló együttműködés keretében próbálkoztak, de ez a kezdeményezés sem járt sikerrel. A korábbi projektet átdolgozták, és a tervek legalább egy részének megvalósításához 2018-ban a Környezetvédelmi Alaptól igényeltek támogatást. Ekkor ugyan 100 ezer eurót sikerült elnyerniük, ám ebből, értelem-szerűen, a 200 ezer euró költségűre tervezett munkálatokat nem tudták volna elvégezni.

Új lehetőségek

Tavaly azonban egy újabb lehetőség adódott, amikor a város a Sárospataki Kollégiummal, a projekt vezető partnerével egy közös pályázatot nyújtott be. Az 1 320 000 euró összköltségű fejlesztésből Királyhelmecen 758 000 eurót használhatnának fel. A pénzből korszerűsíthetnék a fűtési rendszert, rekonstruálhatnák a villamosvezetékhálózatot, kicserélhetnék az ajtókat és az ablakokat, felújíthatnák a tetőzetet, valamint a létesítményben egy Lorántffy-emlékszobát is kialakíthatnának. Mivel a királyhelmeci Lorántffy-kastély műemlék, a tervek kidolgozásakor folyamatosan egyeztettek a műemlékvédel-mi hivatallal, és ha a pályázat sikeres lesz,azépítésimunkálatokatis az intézmény szakembereinek felügyeletével végezhetik el. A munkálatok keretében teljesen megújulhatna a kastély előtti park, így az a Hősök tere felőli oldalról is megközelíthető lenne.

Mórocz Péternek, a Királyhelmeci Városi Hivatal projektmenedzsmenttel és városmarketinggel foglalkozó osztálya vezetőjének tájékoztatása szerint a határon átnyúló projektről várhatóan 2020 tavaszán születhet döntés. „Ha sikerrel járunk, a rekonstrukció leghamarabb 2020 őszén kezdődhet el, a munkálatokat, a pályázati kiírás feltételei szerint, 24 hónap alatt kell elvégezniük a pályázóknak? – magyarázta Mórocz Péter projektmenedzser.