Öt év után újra megtelt a Tisza holtága

Kistárkány/Nagytárkány | A Kis- és Nagytárkány határában húzódó Tisza folyón már napokkal ezelőtt levonult az árhullám, de az áradás nyomai még most is jól láhatóak. A falvakhoz közeli holtágak végre újra megteltek a folyó vízével, melynek nemcsak a horgászok, de a helyi lakosok is nagyon örülnek.