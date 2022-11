Összefogás egy jó ügy érdekében

Több százan gyűltek össze vasárnap este a zsigárdi református templomban, hogy támogassák Császár László rehabilitációját, aki nyáron szenvedett balesetet. Felépüléséhez olyan költséges gyógykezelésre van szüksége, amelynek kiadásait a hozzátartozói nem tudják önerőből fedezni, ezért a család barátai kezdeményezésére jótékonysági koncertet tartottak. Tóth Krisztián, a református hitközség lelkésze azzal a bibliai idézettel köszöntötte az egybegyűlteket, hogy “Egymás terhét hordozzátok”, amely a koncert címe volt. Elmondta, hogy az esemény szervezésekor egy szó lebegett előtte, mégpedig az, hogy több. Kifejtette, a teológiai tanulmányai során hallott arról, hogy akkor jó a lelkész, ha képes többletet végezni. A tanító tanít, a pedagógus nevel, vagyis többletet végez – ezt a gondolatot továbbfűzve úgy fogalmazott, hogy a koncert több, mint zenehallgatás, hiszen felfelé mutatás is, tehát szolgálat, valami többlet.

Tóth Krisztián lelkész köszöntötte a vendégeket

Lakatos Róbert a műsor közben arról beszélt, milyen szép élmények kötik Zsigárdhoz, a szülőfalujához, ahogy mindig, úgy most is szívesen érkezett. Az ugyancsak zsigárdi származású Kiss Rékának megköszönte, hogy megszervezte a koncertet, hozzátéve, hogy amikor felkérte őt a fellépésre, egy perc alatt igent mondott a többi zenész is, igazi összefogás volt a rendezvény. A műsorban megzenésített versek és közismert slágerek hangzottak el. Császár Dávid édesapjával kapcsolatban elmondta, az idegrendszer fejlesztésén kell minél többet dolgoznia. Azért van szükség a gyógykezelésre, hogy a sérülés következtében a testének lebénult jobb felét újra mozgatni tudja. „Egyre jobban halad a felépülésben, de aktív rehabilitációra van szüksége, hogy rendbe jöjjön. A családunk nevében köszönöm a szervezők munkáját, minket csak akkor vontak be a szervezésbe, amikor már minden adott volt a megvalósításhoz” – fogalmazott. Császár László közismert személy Zsigárdon és a környéken. Több választási ciklusban volt helyi képviselő, a református gyülekezet meghatározó alakja, az egyik galántai középiskola tanáraként dolgozott hosszú éveken át, oszlopos tagja a galántai Kodály Zoltán Daloskörnek, valamint a prágai magyar közösségben is sokan megismerték az egyetemi éveiben. A koncertre a helyi lakosokon kívül a környék számos településéről és távolabbi helyekről is érkeztek. Aki támogatná Császár László kezelését, a következő transzparens számlára küldött összeggel megteheti: https://ib.vub.sk/pch/transparentne-ucty?iban=SK4502000000004683533751