Országszerte 1485-ször hívtak mentőt

Annak ellenére, hogy a segélyvonalra több mint 1500 hívás érkezett szenteste, az esetek többségét telefonos konzultációval sikerült megoldani. „A helyzet igazából évről évre változatlan, mármint ami a hívások okát illeti. A lista legelején továbbra is a nehézlégzés, az erős gyomorfájás, illetve az érrendszerei megbetegedésben szenvedőknél keletkezett egészségügyi nehézségek voltak, de akadtak olyan esetek is, amelyek során az egyedül élő idősek vagy pszichikai betegségben szenvedő páciensek hívtak fel bennünket. A listáról nem maradtak le a Covid-19-fertőzés kapcsán beérkezett hívások sem” – közölte az ünnepi hétvégét követően a szóvivő. A mentőszolgálat statisztikai adatai szerint a Nagyszombati kerületből kapták a legkevesebb riasztást, összesen 142-t, és csak úgy mint egy évvel ezelőtt, a legtöbb riasztás Kassa megyéből futott be, ahol 265 telefonhívást regisztráltak. A koronavírus által kiváltott szövődmények miatt országszerte összesen 169 esetben szálltak ki a mentősök a páciensekhez, Kassa megyében összesen 31 ilyen riasztást tartanak nyilván a központban. A karácsonyi riasztásokat illetően sajnos a 2020-as karácsonyi ünnepek alatt is Kassa megye került a lista élére. „A segélyhívó számra összesen 1649 bejelentés érkezett, ami a 2019-es karácsonyi időszakhoz képest közel kétszázzal több segélykérést jelent. Országos szinten Kassa megyében szorultak a legtöbben segítségre, összesen kétszázhetvenketten. Ellenben a legkevesebb riasztást Pozsony megyéből kapták, mintegy százötvenhárman tárcsázták a segélyvonalat. A riasztások többségénél telefonos konzultációval sikerült megoldani a problémát. Elsősorban hasi fájdalmak, légzési nehézségek és az érrendszerei megbetegedésben küszködőknél jelentkezett egészségügyi problémák miatt kértek szakszerű segítséget a lakosok” – emlékeztetett a tavalyi helyzetre a mentőszolgálat szóvivője.

