Örömteli iskolakezdésről, de a bántalmazás időbeni felismeréséről is szó volt a Czuczor Gergely Alapiskolában

Legutóbb a matematika világába és a hatékony szlovák nyelvtanulás rejtelmeibe nyertek betekintést az ősztől iskolaköteles magyar gyerekek. Két tízfős csoportban látogattak el előbb az egyik, majd a másik foglalkozásra, hogy mindenkire kellő figyelem jusson. A korszerűen felszerelt tantermekben, modern oktatási eszközök segítségével, játékosan szereztek új ismereteket a nagycsoportos óvodások. A szlovák foglalkozáson azt tapasztaltuk, hogy a gyümölcsöket, zöldségeket ábrázoló képek láttán a gyerekek már most ügyesen használták az interaktív eszközöket, a foglalkozás Kováč Sylvia vezetésével, Jaruska Szilvia pedagógus segítségével zajlott. A másik osztályteremben Bukai Lívia pedagógus irányításával fedezték fel a számok világát. A kicsik egymással vetekedve oldották meg a furfangos feladatokat, amelyekhez Zajícsek Kinga, Gondžala Katalin, Martincsek Evelin és Vanya Anita pedagógusok nyújtottak segítséget. Az iskola pedagógusai lelkesen vesznek részt minden iskolahívógató délutáni programon, további segítők voltak Huszlicska Ágnes, Dékány Anett, Jankovics Henrietta és Krpelán Ágnes. Priskin Zoltán iskolaigazgató az emeleti teremben üdvözölte a szülőket és Bohák Szandra gyermekpszichológust, szülő-csecsemő és kisgyermek kapcsolati konzulenst, aki képzésben lévő klinikai szakpszichológus-jelölt. Dolgozott gyerekotthonban, iskolában, gyermekjóléti szolgálatnál és a Magyar Máltai Szeretetszolgálatnál is Magyarországon.

„Időközben rájöttem arra, hogy a környékünkön is nagyon kevés az elérhető erőforrás pszichológiai segítségnyújtásban a gyerekek anyanyelvén. Idén saját rendelőt nyitottam a lévai járásbeli Kétyen, amely a Boldog Gyermek - Felvidéki pszichológiai szolgáltatás nevet kapta. Fontosnak tartom, hogy a gyermekekkel folytatott munka mellett a szülőkkel is együttműködjek”

– mutatkozott be Bohák Szandra. Arra volt kíváncsi, foglalkoztak-e már a szülők odahaza az őszi iskolakezdéssel, az ezzel kapcsolatos változásokkal. Szép számban megjelentek édesapák is a találkozón, közülük néhányan elmondták: igen, már figyelmeztették a csemetét arra, hogy nagyobb önállósággal jár az iskolakezdés, nem lesz, aki beköti majd a cipőfűzőt, megigazítja a ruhát. A jelenlévő alsó tagozatos pedagógusok azonban megnyugtatták, hogy eleinte szívesen segítenek a gyerekeknek.

„Az iskolában a sikeres alkalmazkodás szorosan összefügg a szociális készségek fejlettségi szintjével. A gyerekeknek meg kell tanulniuk együttműködniük, kapcsolatot kialakítani az osztálytársaikkal, a tanárokkal. Konfliktusokat kell megoldaniuk. A szülők szerepjátékokkal, szociális helyzetek gyakorlásával tudják elősegíteni ezt a folyamatot, ugyanakkor fontos az önállóságra nevelés. Egyedül pakoljanak be az iskolatáskába, ők válasszák ki a ruhát, amiben másnap iskolába szeretnének menni. Stresszel járhat az új helyzet, ezért a szülők részéről pozitív megerősítésre van szükség. Emeljék ki, hangsúlyozzák a jó tulajdonságaikat, képességeiket, mert így nagyobb lesz az önbizalmuk és motiváltabbak lesznek. A napirend, a mindennapi rutin sokat segít az iskolakezdőnek” – egészítette ki az elmondottakat az előadó.

„Az iskolai bántalmazás komoly problémát jelent. Minél hamarabb felismerjük, annál hatékonyabb segítséget tudunk nyújtani. A bántalmazás súlyosan károsítja a lelki egészséget, az önbizalmat, a tanulmányi eredményeket és a kapcsolatokat is. Az egyik legszembetűnőbb jel, hogy a gyerek nem akar iskolába járni, vagy gyakran betegeskedik. Általában az esetek 99 százalékában ha a gyerekek fel vannak készülve az iskolakezdésre, örömmel készülnek. Ezért az egyik legszembetűnőbb jel, hogy egyik napról a másikra már nem akarnak iskolába menni. Az is szembeötlő, hogy az addig vidám és boldog gyerek gyakran szomorú, vagy fél, ingerült, esetleg agresszív megnyilvánulásai vannak. Olyan is történhet, hogy hirtelen visszahúzódó lesz, magányos, elveszíti a barátait de új kapcsolatokat nem képes kialakítani. Kerüli az iskolai programokat, szakköröket, és megváltozik az online-tevékenység intenzitása is, és mindez titkolózással jár. Fontos, hogy a szülő ne bagatelizálja a problémát, ne szégyenítse meg a gyereket, hanem olyan környezetet biztosítson számára, amelyben bátran el tudja mondani ezeket a dolgokat. Ha a szülő nem tud hatékony segítséget nyújtani, fordulhat az iskolához, vagy szakember segítségét kérheti”