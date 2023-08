Örök kötelék: Magda lett Ibolya támasza

Az 52 éves Ibolya szülei harmadik gyermekeként született Down-szindrómával. Jelenlegi gondozója, egyben sógornője, Néma Magda szavai szerint a család szeme fénye volt, bátyjai és szülei nagy szeretetben nevelték. Gondozását sógornője tizennyolc évvel ezelőtt vette át az idősödő szülőktől.

„Megkérdezték a férjemtől és tőlem, hogy vállaljuk-e Ibolyka gondozását, mert biztosak akartak lenni abban, hogy haláluk után jó kezekbe kerül a lányuk. Miután a szülők elhunytak, a férjem lett a gyámja, tíz évvel ezelőtt hozzánk költözött. Időközben én vettem át ezt a szerepet is, a férjem tavalyi halálával pedig egyedül maradtam vele”

– vázolta fel Néma Magda.

Egyre nehezebb

Ibolyával kiskorában a szülei, főleg édesanyja foglalkozott, iskolába nem járt, de a család életében aktívan részt vett, számos feladatot rá lehetett bízni. Nagyon szerette a kifestőket, mostanában újságokat és fényképeket nézeget szívesen.

„Régebben segített a takarításban, a mosogatásban, kijött velünk a kertbe, de egyre kevesebb dolgot tud elvégezni. Sok mindenben önálló volt, de már szinte mindenben segítségre szorul, például az öltözködés sem megy neki egyedül. A Covid-járvány és bátyja, vagyis a férjem halála óta észrevehetően romlik az állapota, illetve az idősödés jelei is egyre inkább megmutatkoznak nála. Állandó felügyeletet igényel, legfeljebb nagyon rövid időre lehet egyedül hagyni, míg elmegyek a boltba, de olyankor is be kell zárni mindent, mert egyre gyakrabban fordul elő, hogy nem tudja, hol van és nagyon feledékeny”