„Orbán nem engedi”

Egy idős komáromi asszony a barátnőjével egy családi eseményhez akart bevásárolni különböző árucikkeket Magyarországon, de még a szlovák oldalon leparkoltak, s ő maga gyalog odament érdeklődni a szlovák rendőrökhöz és katonákhoz. Az Új Szónak azt mondta, a rendőri tanács szerint a szlovák állam ugyan lehetővé tette a kiutazást, de a másik oldalon „az Orbán ezt nem engedi”. Emellett arra is figyelmeztették, hogy a híd túloldalán vagy visszafordítják őket a magyar szervek, vagy karanténba kell vonulniuk Magyarországon.

A nő lapunknak úgy nyilatkozott, mivel cukorbeteg, nem akarta megkockáztatni az utóbbi lehetőséget, így végül még a szlovák oldalon visszafordultak. Egy másik idős komáromi férfi a szlovák oldali tanácsok ellenére ugyan elkerékpározott a magyarországi hídfőig, ott azonban néhány perces egyezkedés után visszafordították őt a magyar rendőrök. Visszafelé a szlovák rendőr megkérdezte tőle, hogy akkor ezek szerint nem engedték át?

Láthatóan olyan emberek is akadnak, akik elmerészkednek az egykori komáromi vámházig, de aztán néhány percnyi szemlélődés után ők is sarkon fordulnak. Az egykori komáromi vámnál már hetek óta zajlanak két körforgalom kiépítésének a munkálatai – ami miatt egyébként már többször megváltoztatták a határellenőrzőpont helyét és a forgalmi rendet. Mivel a munkások gyakran kint állnak az úton, az határátlépéssel kísérletezgetők őket is megkérdezik arról, hogy beléphetnek-e Magyarországra. Mindeközben az is szembetűnő, hogy zavartalanul zajlik a munkahelyük miatt ingázók már két hónapja tartó mozgása, hiszen ők rutinosan veszik elő az ingázást igazoló papírjaikat.