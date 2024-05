Olimpiai lázban ég Dunaszerdahely

„Megtiszteltetés városunknak, hogy a párizsi olimpia kapcsán a láng elérkezett városunkba is. Igyekeztünk olyan résztvevőket találni, akik a különböző generációkat és sportágakat képviselnek. Szerettük volna, ha az egyes intézményekben is megjelenne a láng, hogy érezzék annak fontosságát, hogy rá tudjanak hangolódni az olimpia szellemiségére. Fontos, hogy a fiatalok minél nagyobb számban bekapcsolódjanak az amatőr sportokba és a versenyszerű sportba is. Városunkban több olyan amatőr és profi egyesület működik, melyekre méltán büszkék lehetünk és a város is támogatja működésüket. Sokan közülük kimagasló teljesítményt nyújtanak. Büszkék vagyunk az olimpikonjainkra és szorítunk nekik”