Nyugodt mederben zajlik az ingázók átjárása Komáromnál

Az Erzsébet hídnál pontban reggel hatkor feloldották a teljes határzárat, s megindulhattak az ingázók. Reggel 8-kor nagyjából percenként érkezett egy-egy személyautó az őrposztokhoz. A magyar rendőrség két ellenőrzőpontot állított fel a terepadottságok miatt. Míg a Magyarorszáról kilépőket a hídfőnél, a belépőket távolabb, még magán a hídon ellenőrzik. Sem reggel, sem később nem alakult ki tumultus, valamint az ingázókkal sincs probléma, legfeljebb néhányukat visszafordítják, ha nincs rendben valamelyik papírjuk.

Lassú változás

Magyarország a hét elején zárta le teljesen a komáromi határátkelőt. A szlovák rendőrség egyik csütörtöki közleménye szerint a magyar állam döntésének értelmében az Erzsébet hídon továbbra is teljes a határzár. Hogy ebben változni fog a helyzet, azt sejteni lehetett már csütörtök koraeste is. Molnár Attila, Dél-Komárom polgármestere a város Facebook-oldalára feltöltött videóban valószínűsítette, hogy másnap már átlephetik a határt az ingázók. Péntek reggel aztán Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter jelentette be a hírt hivatalosan egy Facebook-bejegyzésben. „Újra megnyitottuk a komáromi átkelőt a magyar és a szlovák állampolgárok számára. Vége a száz kilométeres kerülőknek“ – állt a miniszter posztjában. Az Magyar Távirati Iroda közben arról tájékoztatott, hogy Szijjártó Péter osztrák, cseh és szlovák hivatali kollégáival egyeztetett a csütörtöki nap folyamán. Ezt követően a magyar kormány Miroslav Lajčák szlovák külügyminiszternél kezdeményezte a határátkelőhely újbóli megnyitását. Miután a rendőrfőkapitányok is megállapodtak az esti órákban, az utolsó akadály is elhárult.

A hatékonyság növelése

Keszegh Béla, Észak-Komárom polgármestere az Új Szónak elmondta, önkormányzatuknak is jelezték különféle cégek – főleg például olyanok, akik több embert foglalkoztatnak, s nemcsak Dél-Komáromban, hanem akár Tatabányán is –, valamint azok beszállítói, hogy az ingázókat az Erzsébet hídon is át kellene engedni. A polgármester szerint a városvezetés elfogadta a határzár tényét, azonban amikor pénteken azzal szembesültek, hogy a két Komárom közti ingázóknak 100 kilométeres kerülőt kell tenniük Medve felé, aktívan felléptek, s jelezték a problémát a megfelelő állami szerveknek. A polgármester ugyanis úgy látja, minél hosszabb utat tesznek meg az ingázók, annál hosszabb ideig vannak kitéve a fertőzésnek, vagy esetleg annak, hogy ők magukat váljanak fertőzőkké, amennyiben vírushordozók. A részleges határnyitással így a hatékonyság elősegítése volt a céljuk. „Most nem az a cél, hogy járkáljanak, hanem hogy nyílegyenesen elmenjenek a munkahelyükre, majd haza. Erre kérjük az embereket, hogy minimalizálják a mozgásukat“ - mondta Keszegh, majd azt is hozzátette, hogy a vírus terjedésének esetén nem zárható ki az Erzsébet híd újbóli lezárása sem.

Újra munkában

Az Új Szónak egy észak-komáromi, szájmaszkot viselő középkorú nő beszélt az elmúlt napok, s a péntek reggeli határátlépés tapasztalatáról. Neki ugyan még nem volt munkáltatói igazolása, de enélkül is átengedték azzal, hogy a munkaszerződését mutatta meg a rendőröknek. A munkahelyére eddig nem tudott bejárni, ugyanis gépkezelőként dolgozik a dél-komáromi ipari parkban, így a fizikai jelenlétet lehetetlenség volt otthoni munkával kiváltani. Munkaadója mindvégig megértő volt a kialakult helyzet miatt. „Figyeltem a híreket a határ megnyitásáról. Az egyik összezavart, a másik még jobban, úgyhogy nehéz volt mindezt nyomon követni és kitalálni, hogy mi volt a végleges változás“ - mondta a napról napra változó helyzetről. Medve vagy Párkány felé nem tudott volna kerülni, ugyanis nincs jogosítványa, a cége pedig ilyen körülmények között nem tudta felajánlani az utaztatás biztosítását.