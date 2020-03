Nyugat-Szlovákiában felkészültek az új koronavírus megjelenésére

A főváros, Pozsony és Nagyszombat megye is intézkedéseket hozott arra az esetre, ha Szlovákiában is megjelenne az új koronavírus.

Pozsony | A főváros, Pozsony és Nagyszombat megye is intézkedéseket hozott arra az esetre, ha Szlovákiában is megjelenne az új koronavírus.

A főpolgármesteri hivatal kijelentette, megfelelően felkészült az esetleges válsághelyzetre, de nyomatékosította, hogy felesleges pánikba esni. Pozsonyban eddig nem észleltek koronavírusos beteget, mégis több intézkedéshoztak – frissítik a városi vállalatok válságkezelési útmutatóit, készenlétben van a válságstáb, amely folyamatosan kapcsolatban van az érintett országos hivatalokkal, valamint a minisztériumokkal. Fertőtlenítik a városi tömegközlekedési eszközöket, fertőtlenítőszereket vásárolnak azoknak az alkalmazottaknak, akik közvetlen kapcsolatba kerülnek a lakosokkal.

A hajléktalanszállókon, valamint a szociális intézményekben is hasonlóan járnak el, és arra is felkészültek, hogy szükség esetén módosítsák az említett intézmények működését, nyitvatartását. Gyakrabban takarítják és fertőtlenítik az irodákat a hivatalokban, korlátozzák a légkondicionáló használatát. Azoknak az alkalmazottaknak, akik olyan országokban jártak, ahol bizonyítottan megjelent a vírus, felajánlják, hogy otthon dolgozzanak. A Pozsonyi Vízművek egy gyakorlaton is kipróbálta, hogyan festene az esetleges válságkezelés. A vízművek és a közlekedési vállalat kivizsgálásra küldi a koronavírus által érintett országokból hazaérkező alkalmazottakat. A Szlovák Gázművek, valamint a Nyugat-szlovákiai Villamosművek is felkészült az esetleges komplikációkra, amelyeket a vírus megjelenése és terjedése okozhat.

A fővároshoz hasonlóan Pozsony megye vezetése is létrehozott egy válságstábot, és ajánlásokat fogalmaztak meg a megyei intézmények számára.

Fertőtlenítőszerekkel látják el az iskolákat, az idősotthonokat, dezinfikálták a távolsági buszokat, és különleges, vírusölő bevonattal kezelték a buszok kapaszkodóit.

A megye az iskolák igazgatóira bízza, hogy a tanulók részt vehetnek-e nagyobb, zárt térben zajló rendezvényeken. Jozef Viskupič, Nagyszombat megye elnöke a pontos tájékoztatás szükségességét hangsúlyozta. Az eddigi egy helyett már négy vonalon kaphatnak tájékoztatást a lakosok a regionális közegészségügyi hivataloktól. A Dunaszerdahelyi Regionális Közegészségügyi Hivatal a 0910 459 200- as számon nyújt tájékoztatást, a galántai pedig a 0907 996 734-es számon érhető el.