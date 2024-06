Nyitra megyében a vihar miatt harmadfokú figyelmeztetés lépett érvénybe

A meteorológusok heves viharokra és esőzésekre figyelmeztetnek ezekben a járásokban. Fél óra alatt akár 50 milliméternyi csapadék is leeshet. A széllökések sebessége elérheti a 110 km/órát. Ezenkívül jégeső is lehet. A jegek mérete a két centimétert is túllépheti.

Nyugat-Szlovákia többi részén és Közép-Szlovákia egyes részein továbbra is másodfokú figyelmeztetés van érvényben. Ez Pozsony, Nyitra és Nagyszombat megyét érinti, illetve Trencsén és Besztercebánya megye nagy részét. Trencsén, Besztercebánya és Zsolna megye többi járásában, valamint Kassa és Eperjes megye több régiójában is elsőfokú figyelmeztetés van érvényben.

Az SHMÚ hidrológiai figyelmeztetéseket is adott ki. Harmadfokú árvízkészültség van érvényben a Komáromi, a Nyitrai és az Érsekújvári járásban. Másodfokú figyelmeztetés érvényes a Szenicei, a Galántai, a Vágsellyei, a Nagyszombati és a Nagytapolcsányi járásban.