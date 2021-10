November végén kezdődhet a karácsonyi vásár Pozsonyban

November 26-tól december 22-ig tart majd a karácsonyi vásár a Fő téren. Folyamatban vannak az előkészületek, a napokban megkötik a bérleti szerződést azokkal, akik sikeresen pályáztak a vásári standokra. Tavaly a koronavírus-járvány miatti korlátozások ellehetetlenítették a nagyszabású karácsonyi vásárokat, idén azonban már más a helyzet. Pozsonyban a magas átoltottsági arány is bizakodásra ad okot a szervezőknek. „Az aktuális járványhelyzethez igazítjuk a vásár megtartását tekintettel a létszámkorlátozásra, vagy az akkor aktuális rendelkezések szerinti intézkedésekre” – tájékoztatta lapunkat Katarína Rajčánová a magisztrátus szóvivője. Azzal is számolnak a szervezők, hogy körbe kell keríteni a tömegrendezvénynek minősülő vásárt, azért, hogy ellenőrizhessék a bejáratokat.

„Természetesen, ha kritikusra fordulna a járványhelyzet, akkor a magisztrátus fontolóra venné a vásár ismételt elhalasztását, jelenleg azonban a szervezésre összpontosítunk” – fogalmazott a szóvivő.

Az Óvárosban is készül a karácsonyi vásárra, a városrészben tavaly mozgó büfékocsikkal próbálták pótolni a vásári hangulatot. Idén azonban már hagyományos rendezvényre készülnek, ami, ha kedvező lesz a járványhelyzet, november 26-tól december 23-ig tart majd a Sétatéren. A városrészben még nem döntöttek a standok elosztásáról, várják a vállalakozók jelentkezését, akik karácsonyi ételeket, italokat, ajándéktárgyakat árulnának a téren. Aki viszont forralt bor helyett koncertekre vágyik, az idén nem az óvárosi karácsonyi vásárban talál majd kedvére való programot. A városrész honlapján olvasható közlemény szerint ugyanis a hagyományos színpad helyett most az emberek hétköznapi találkozóhelyein teremtenének adventi hangulatot. Zuzana Aufrichtová Óváros polgármestere azzal is indokolta az új koncepciót, hogy a világjárvány miatt a magas átoltottság ellenére sem tanácsos nagy számban gyülekezni. A programmal pedig a városrész lakóövezeteibe is karácsonyi hangulatot varázsolnak.

A tavalyi szokatlan ünnep után idén teljes pompájával térhet vissza az ünnep szelleme a történelmi központba karácsonyi fényekkel és két karácsonyfával – az egyiket a Sétatéren, a másikat a rakparton állítják fel.