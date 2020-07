Nem terjed a fertőzés a gyárban

Alžbeta Timárová, a CRH Szlovákia csoportosuláshoz tartozó cementgyár szóvivője elmondta, hogy a vállalat alkalmazottja Romániában járt. A teszt eredményének kézbesítése után azonnal karanténba vonult. A szóvivő szerint a férfi más alkalmazottakkal nem került közvetlen kapcsolatba, de ettől függetlenül az összes dolgozót, vagyis mintegy 25 személyt leteszteltek. „Először csak egy olyan alkalmazottnál végeztettük el a tesztet, aki elmondása szerint egy rövid ideig, ugyan nem közvetlen, de közelebbi kapcsolatba került a fertőzött személlyel. Annak ellenére, hogy az ő tesztje negatív lett, úgy döntöttünk, hogy mindenkin elvégeztetjük a koronavírustesztet. A tesztelést múlt hét végén fejeztük be, szerencsére minden teszt eredménye negatív volt. Ez is azt bizonyítja, hogy a szigorú szabályok betartásával cégünkben hatékonyan működik a megelőzésˮ – tette hozzá Timárová.

A cementgyárban történt eset azért is lehet érdekesebb a többinél, mert néhány hónappal ezelőtt arra hívta fel szerkesztőségünk figyelmét a Pro Naturo kezdeményezés egyik tagja, hogy a Szlovákiába importált, égetésre szánt hulladék jelentős részét a tornai cementgyárban használják fel. Mivel a hulladékot egyebek mellett a koronavírussal akkor leginkább fertőzött Olaszországból is szállították, többen is nyugtalanítónak találták, hogy a hulladék pont a kassai régióban landolt. A kezdeményezés felvetéseire akkor Ján Budaj (OĽaNO) környezetvédelmi miniszter és a CRH Szlovákia vezetése is reagált, elmondásuk szerint a hulladékkal történő manipulálás, beleértve az egészségügyi gondozásból származó hulladékot, például a szájmaszkok és egyéb egészségügyi eszközök kezelése során egyetlen alkalommal sem regisztrálták a fertőzés terjedését. „Más típusú hulladéknál még kisebb lenne a veszély. Éppen ezért aggodalomra semmi okˮ – tudatta korábban lapunkkal a környezetvédelmi tárca.