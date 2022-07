Nem számolnak megszorításokkal Dunaszerdahelyen és Somorján

A beruházásokat, útfelújításokat nem kell elhalasztani Dunaszerdahelyen, minden a megszabott ütemtervvel összhangban halad, telekcserék és -eladások által még többletbevételhez is jut a város.

Mi már a 2022-es költségvetés összeállításakor számoltunk bizonyos inflációval, ennek megfelelően a rezsiköltségek növekedésével is kalkuláltunk. Eleve megemelt költségvetést fogadtunk el, így nem szükséges a nagyobb korrekció. Semmilyen megszorítással nem számolunk ebben az évben. A beruházásokat tartani tudjuk, mivel vannak tartalékaink. Természetesen minket is negatívan érint az infláció, a közbeszerzésnél két beruházásnál is magasabb ár jött ki, de ezt a többletbevételekből tudjuk pótolni. Ugyanígy nem számolunk a közvilágítás korlátozásával sem. Az energiahordozókra két évre előre lekötött szerződéseink vannak, ez majd inkább a jövö évet fogja megterhelni

– tájékoztatta az Új Szót Pápay Zoltán, a pénzügyi és vagyonnyilvántartási főosztály vezetője.

A többletbevételek több forrásból, például telekcserékből származnak. A megye a Csallóközi Múzeum udvarán lévő területet megvásárolja a várostól, a város is vásárol a megyétől területet és a különbözetet a megye kifizeti. Ez a csere a városnak több mint 100 ezer euró pluszbevételt jelent. A pénzügyminisztérium honlapján június végén megjelent a prognózis a részadókról, az alapján is magasabb összeggel számolhatunk, mint a decemberi előrejelzésben szerepelt. Ezek a többletbevételek kompenzálnak minket. Jelentős nyomás van ugyanakkor a bérekre, szeptembertől béremelésre számíthatnak a városi cégek alkalmazottai és a hivatal dolgozói is. Jelenleg is folynak a tárgyalások a szakszervezetekkel, a Municipal Kft. városi cég jelenleg nem talál munkaerőt a meghirdetett fizetésért