Nem pánikolnak a munkások a kassai U.S. Steel rövidített munkahete miatt

Ahogy azt Ján Bača, az acélgyár szóvivője már napokkal ezelőtt bejelentette, a kassai U.S. Steel alkalmazottai 70 százalékos bérkompenzációt kapnak azokra a napokra, amikor nem dolgoznak. „Továbbá azt is reméljük tőle, hogy létrejön valamiféle szolidaritás az acéliparban tevékenykedők között, hogy a nehézségek minél kevésbé legyenek hatással dolgozóink és családjuk életére. A négynapos munkahét bevezetése lehetővé teszi, hogy rugalmasan kezeljük a helyzetet és minimalizáljuk a kedvezőtlen hatásokat” – mondta a szóvivő. Mivel a munkafolyamat módosítására az acélpiac folyamatosan romló helyzete miatt volt szükség, a vállalat vezetősége a szakszervezetekkel való egyeztetést követően május 1. és 31. között rövidebb, konkrétan négynapos munkaheteket vezet be. A módosítás minden alkalmazottra, beleértve a vezető pozíciókban dolgozókra is vonatkozik.

Egy hónap nem sokat változtat

Annak ellenére, hogy a rövidített munkaidő valamivel alacsonyabb kereseti lehetőséget jelent, az általunk megkérdezett munkások nem aggódnak. „Mivel a vasgyár rengeteg részlegből áll, még nem mindenhol, köztünk még nálunk sem léptették életbe a négynapos munkahetet. A módosítás egyébként nem újkeletű dolog, már az előző években is volt rá példa, hogy alkalmazták, éppen ezért senki sem pánikol. Persze ez valószínűleg csak addig lesz érvényes, amíg betartják a határidőt és május végével újra a megszokott rendszer szerint fogják beosztani a munkát. A rövidített munkaidő egy átlagmunkás fizetésében igazából nem jelenet különösebb változást, de ha több hónapig tartana, akkor már jóval kevesebb pénzt vinnénk haza,. Az utóbbinak valószínűleg senki sem örülne” – nyilatkozta lapunknak Demko János, a vasgyár egyik alkalmazottja. Juraj Varga, a Vasas Szakszervezeti Szövetség (OZ KOVO) kassai elnöke lapunknak azt mondta, úgy tekintenek az intézkedés bevezetésére, mint az egyik lehetséges megoldásra. „A rövidített munkahét a megszokott munkaidőt maximálisan 20 százalékkal csökkenti. A módosítás elsősorban a gyártási részlegen dolgozók munkaidejét érinti. Természetesen mindenki másképp látja a helyzetet. Vannak olyan munkások, akik inkább négy napot dolgoznának és egyet 70 százalékos fizetés fejében inkább otthon lennének, de az ő munkakörük ezt nem engedi, és olyanok is vannak, akik épp ellenkezőleg vélekednek, tehát az öt napból inkább mind az ötöt a munkában töltenék” – nyilatkozta lapunknak Varga.

Nem terveznek tömeges elbocsátásokat

Peter Pellegrini szlovák kormányfő az egyesült államokbeli Washingtonban tartott csütörtöki tárgyalása után kijelentette, hogy több Szlovákiában működő amerikai cég is az aktivitásaik bővítését tervezi, sőt talán a munkahelyek számát is emelni fogják. „Beszéltünk a munkaerőhiány kérdéséről is. Üdvözölték a mobilitást és a munkaerő behozatalát elősegítő intézkedéseket” – mondta Pellegrini. A tárgyaláson a legnagyobb, Szlovákiában is aktív amerikai cégek – például az U.S. Steel, az IBM, az AT&T vagy az Amazon – képviselői vettek részt, amelyek több tízezer dolgozót alkalmaznak nálunk. Összességében pozitívan nyilatkoztak Szlovákiáról, de nem hallgatták el a problémákat sem. A kormányfő bevallása szerint negatívan értékelik például a munka törvénykönyve azon részét, amely kevés számú dolgozónak is lehetővé teszi, hogy egy cégen belül szakszervezetet alapítsanak annak ellenére, hogy az nem képviseli az alkalmazottak többségét. Azzal kapcsolatban, hogy az U.S. Steel kassai üzemében egy hónapra rövidített munkahetet vezettek be, Pellegrini azt mondta: ezzel az acélpiaci fejleményekre reagál a vállalat. „Ha csak rövid távú intézkedésről van szó, és egy hónap múlva visszatérnek a normához, ennek nem szabadna semmilyen problémát okoznia” – jegyezte meg a kormányfő, hozzátéve, nincs arról információja, hogy a vállalat a közeljövőben jelentősebb létszámleépítést tervezne. Pellegrini hangsúlyozta, hogy a kassai üzem az egyike azoknak, amelyek a legtöbb nyereséget termelik, ezért nem gondolja, hogy a cég fel akarná számolni azt.