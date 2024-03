Nem okozott nagy fennakadást a kassai kórházban a hajnali tűzeset

Ahogy azt az igazgató a tűzeset kapcsán a csütörtök délben tartott sajtótájékoztatón elmondta, a kórház úgy működik, mint azelőtt, kivéve a sérült emelet nagyjából egy negyed részét, ahol a tűz keletkezett. „Az egyik kórterem szinte teljes mértékben a lángok martalékává vált, ezért ezt a területet lezártuk. A füstgázok belélegzése miatt a sacai kórházba átszállított hét páciens állapota stabil, túl vannak az életveszélyen. Néhányan már újra az UNLP épületében vannak, némelyiküket pedig hazaküldtük otthoni kezelésre. A kórház összes többi betegét illetően mindenki folyamatos ellenőrzés alatt van, senkinek sem lett baja. Az egyetlen kellemetlenség az volt, hogy éjszaka fel kellett ébredniük és el kellett hagyniuk az ágyaikat nagyjából egy órára. Ezután minden beteg visszatért a szobájába, a kezelési folyamatokat onnan folytattuk, ahol a tűzeset miatt rövid időre abbahagytuk” – mondta az UNLP igazgatója. A sajtótájékoztatón többekközött az is elhangzott, hogy még az éjszaka folyamán átszállították a betegek egy részét a kórház pszichiátriai klinikájának azon részlegére, mely az UNLP Rastislav utcai komplexumához tartozik. A kórház vezetése szerint a helyzet már csütörtök délutánra stabilizálódott, s mivel Szlovákia legnagyobb pszichiátriai klinikájáról van szó, legalább 12 szabad ágy áll rendelkezésükre, de szükség esetén további pácienseket is el tudnak helyezni. Beňa ezen kívül azt is elmondta, hogy a tüzet nagy valószínűséggel az egyik páciens okozhatta, de a tűz nem a szóban forgó beteg szobájában keletkezett. Ahogy azt ma délelőtt az UNLP szóvivője, Monika Krišková a mi szerkesztőségünkkel is tudatta, az épületben a tűz keletkezésekor összesen 766 személy tartózkodott, közülük összesen 404-et evakuáltak. A Tűzoltó- és Mentőalakulat (HaZZ) tájékoztatása szerint a tűzzel közvetlenül összefüggésben 9 személy sérült meg. A közvetlen kár összegét ideiglenesen 100 000 euróra becsülték.