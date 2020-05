Nem értenek egyet a lévaiak az új múzeumigazgató kinevezésével

Elfogadhatatlan döntés

Léva lakosaihoz csatlakoztak Tolmács, Óbars, Újbars, Garamkovácsi, Bát, Nagysalló, Bánkeszi, Felsőpél lakosai, és tiltakoztak pozsonyi, aranyosmaróti személyek is, akik veszélyben érzik a múzeum jövőjét. Az aláírók nehezményezik, hogy Roman Hradeckýt nevezzék ki új igazgatónak. „Elfogadhatatlan számunkra, hogy az új igazgató nem a régiónkból származik, Besztercebányán él és dolgozik. „Az előző igazgatói posztjáról gazdasági csalások miatt menesztették, politikai múltja összeegyeztethetetlen a modern, demokratikus értékekkel. Milyen hozadéka lehet a Barsi Múzeum fejlesztése, a lévai vár tervezett felújítása kapcsán egy ilyen döntésnek?”—olvasható a petícióban. A petíció szerzője Dušan Peter, a Narnia központ alapítója, a társulás egyebek közt értékmegőrző tevékenységgel is foglalkozik.



Nyílt levél a megyének

Ján Dano, a megyei fenntartású Barsi Múzeum közelmúltban leváltott igazgatója nem ért egyet a fenntartó döntésével és kéri, ismételjék meg a versenypályázatot. A megye vezetéséhez címzett nyílt levelében az áll, hogy február 27-én kapta meg a versenypályázat eredményét, amely rendkívül meglepte. „Teljes mértékben elfogadtam, hogy Nyitra megye önkormányzata visszahívta a posztjukon lévő intézményvezetőket, ám az új jelölteket elfogulatlanul kellene elbírálnia. A megye döntése árthat a Barsi Múzeum jó hírnevének” – áll Ján Dano levelében.

Dano nem értett egyet a pályázókat elbíráló bizottság összetételével, amelyben három koalíciós képviselő, valamint a kulturális- és sportbizottság vezetője, szakértőként pedig nem múzeumi, hanem színházi képviselő volt. A volt igazgató, aki idestova harminc éve dolgozik a múzeumban a tiĺtakozókhoz hasonlóan azt nehezményezi, hogy olyan személyt választottak erre a posztra, akit Besztercebánya megye önkormányzata a jogi és a gazdasági előírások súlyos megsértése miatt leváltott.



Besztercebánya döntése

Roman Hradeckýt 2018-ban Ján Lunter megyeelnök váltotta le, az indoklásában az állt, hogy ismételten és súlyosan megsértette az általános jogi és belső előírásokat. Az ellenőrzések során kiderült, hogy három évre visszamenőleg három büntetést kellett kifizetnie a megyének a Közép-Szlovákiai Múzeum nevében 3800 euró értékben. Két pénzbírságot a munkaügyi felügyelőségnek, egyet a környezetvédelmi felügyelőségnek. Ugyancsak Hradecký igazgatósága idején történt, hogy a múzeum egy korábbi alkalmazottjával pert vesztettek és 8500 eurót kellett a fenntartónak kifizetni az intézmény nevében. Besztercebánya megye néhány képviselője kiállt akkor az igazgató mellett, mondván, sokéves tapasztalatai vannak és jó szakember.



Felháborítónak tartják

2018-ban a Barsi Múzeum két mellszoborral is gazdagodott Túri Török Tibor magyarországi szobrászművész jóvoltából. I. Koháry István Hont vármegye főispánjának a mellszobra, és a lévai születésű Kittenberger Kálmán magyar Afrika-kutató, zoológus, tanár, vadász és író mellszobra díszíti a múzeum termeit magyar és szlovák felirattal. Tolnai Csaba Léva alpolgármestere és megyei képviselő elmondta, felháborítónak tartja a versenypályázatot és a végső döntést. Ugyanakkor sajnálatos, hogy a pályázatra nem jelentkezett senki a lévai múzeum dolgozói, illetve azon lévai szakértők közül sem, akik szívügyüknek tekintenék a múzeum közelében lévő vár tervezett felújítását, megőrzését. „Az újonnan kinevezett igazgató ellen szavaztunk néhányan a megye önkormányzati ülésén, de a többség jóváhagyta a kinevezését. Ennek ellenére múlt héten az új igazgató nem lépett be munkába, csak megüzente, hogy majd egy hónap múlva tölti be az állást. Ideiglenesen erre az időszakra a fenntartó Ján Dano korábbi igazgatót bízta meg az intézmény vezetésével. A múzeum alkalmazottai is levélben tiltakoztak a megye döntése ellen és mi lévai képviselők is szeretnénk állást foglalni ez ügyben és tájékoztatni a fenntartót az aggályainkról” – tájékoztatott Tolnai Csaba.





