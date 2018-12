Nem emelik az adót Nagykaposon

Az Ung-vidék központjában, ha azt az önkormányzati képviselők többsége is jóváhagyja, az elmúlt évek gyakorlatához hasonlóan jövőre sem emelkedik a helyi adók összege.

Nagykapos |

Petrikán Péter Nagykapos polgármestere lapunknak elmondta, az elkészült költségvetés-tervezet a 2019-es évben sem számol adóemeléssel. Az adókat a településen legutoljára 2011-ben és 2012-ben emelték, illetve 2016-ban - egy jogszabályi változás miatt - kellett egy új adónemet kivetni. A hulladékgazdálkodásról szóló helyi érvényű rendelet módosítása után ugyanis ekkortól a lakosoktól az építési hulladék elszálításáért és tárolásáért is illetéket kértek, melyet korábban ingyen adhattak le a hulladékgyűjtő-udvaron. A szemétdíj összegét 2012-ben, 15 százalékkal emelték, ám ennek az adónemnek a emelését most nem tervezik. A természetes személyek esetében a díj 17,99 euró, a cégeknek és a különböző vállalatoknak a bérelt hulladéktároló edény űrtartalmától függően literenként 0,0126 eurót illetve 0,0493 eurót kell fizetniük. Egyebek mellett a tartós egészségkárosodással élők, a más városban középiskolai vagy főiskolai tanulmányokat folytatók ennél az adónemnél kedvezményekre jogosultak. Egy helyi érvényű rendelet alapján néhány éve a kedvezményezettek köre még ki is bővült, ugyanis csökkentett díj fizetésére minden 62 évesnél idősebb polgárok jogosult lett.

A polgármester hangsúlyozta, a szemétdíj emelését annak ellenére sem javasolják, hogy az országban hamarosan új törvényi szabályozás lép érvénybe, mely a települések számára a szemét lerakásának díját a szelektálás mértékétől teszi függővé. Kevesebb, mint 10 százalékos osztályozottság esetén 17 euróba kerül majd egy tonna szemét tárolása, a hulladék 40-50 százalékos osztályozottsága esetében ugyanez viszont csak 7 euróba. Petrikán elmondta, a város a díjemelés helyett inkább arra fektet nagyobb hangsúlyt, hogy a lakosok minél nagyobb számban szelektálják a háztartásaikból kikerülő szemetet. A Copus: Város gyermekeinknek elnevezésű projekt központi témája jövőre Nagykaposon így a környezetvédelem, illetve konkrétan a hulladékszelektálás lesz, mely programba elsősorban a gyerekeket és a fiatalokat szeretnék aktívan bevonni. Ezen kívül új lerakatokat alakítanak ki, ahol a hulladék szelektív tárolására nyílik lehetőség, bővíteni szeretnék a lerakóudvart, valamint egyéb más, hasonló beruházások megvalósítását is tervezik.