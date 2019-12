Nem emelik a hal árát a gazdaságok

„Az eladásra szánt halállományt minden év novemberében fogjuk ki a kollégák segítségével a halastóból. Erre azért van szükség, mert később, a kemény fagyok beálltával már nem tudnánk végrehajtani. A karácsonyi ételek készítésére szánt pontyokat mindig a tó mellett található, kisebb medencékben helyezzük el. A halak itt csak rövid ideig vannak, mindössze néhány hétig, kifejezetten a karácsonyi ünnepek előtti időszakban?”

– mondta lapunknak Grentzner Máté, a perény-hími haltenyészet munkatársa. A halakat a halárusok, illetve a kis- és nagykereskedések már előre megrendelték tőlük, elszállításukat kimondottan az ünnepeket megelőző héten, december 15e körül bonyolítják le.

Frissen az igazi

A szakember szerint szinte minden húsnak jót tesz, ha egy bizonyos ideig állni hagyjuk, azonban a halhús éppen az ellenkezőjéről híres.

„Ha valaki már most, karácsony előtt két héttel megveszi a halat, akkor arra is gondolnia kell, hogy hogyan fogja tárolni. Tapasztalatból tudom, hogy néhányan hordókba vagy otthon kádba helyezik őket, és csak a karácsonyi vacsora elkészítése előtt dolgozzák fel. Persze vannak olyanok is, akik azonnal megpucolják és a fagyra teszik. Az utóbbi megoldást személy szerint csak néhány nap erejéig ajánlanám, mert a kiolvasztás után – főleg ha hosszabb ideig tároljuk a fagyon – jelentősen megváltozik a halhús állaga, és egy jellegzetes »hűtőízt« is kap. Pontosan ezért jobb frissen elkészíteni, mert a halhús úgy az igazi? – magyarázta lapunknak a halgazda.

Nagyobb az igény

Grentzner Máté úgy látja, hogy a szlovákiai vásárlók egyre többször és gyakrabban vesznek halhúst, de ettől függetlenül Európában még mindig a fogyasztási lista alján kullog Szlovákia.

„Az emberek tisztában vannak a halfogyasztás előnyeivel, tudják, hogy a hal húsa is része az egészséges étrendnek. Évente átlag hat kiló halat fogyaszt el egy személy, de karácsony előtt jóval nagyobb a kereslet a halhúsok iránt. A régi hagyományokhoz híven még mindig nagyon sokan halból készítik a karácsonyi vacsorát, és ez a számokban is megmutatkozik. Ilyenkor a ponty a legkelendőbb portéka, persze más halfajok iránt is nagy az érdeklődés?” – nyilatkozta szerkesztőségünknek Grentzner Máté, megjegyezve, hogy az árak az egy évvel ezelőttiekhez képest többé-kevésbé változatlanok, egy kiló ponty nagyjából négy euróba kerül, persze minden kereskedő saját árakkal dolgozik.

Hal van elég

Sládeček Róbert, évek óta haltenyésztéssel és halkereskedéssel foglalkozik. Halastavai Erdőháton, Malacka és Szakolca környékén vannak. A karácsonyi időszakban mintegy 12 tonna halat szállít a dunaszerdahelyi és szakolcai eladóhelyekre.

„A legnagyobb kereslet a ponty iránt van, de az utóbbi évek tapasztalata azt mutatja, hogy egyre nagyobb az érdeklődés a ragadozó halak iránt, ezen belül is a harcsák nagyon keresettek. Főleg ilyenkor, karácsony előtt, de a harcsa iránti kereslet éves szinten is növekvő tendenciát mutat. A hazai halkereskedelem 99 százaléka a karácsonyi időszakra összpontosul, az év többi szakában nagyon kicsi az érdeklődés, és inkább csak külföldre szállítunk. A harcsán kívül egyéb ragadozó halak, mint például a csuka vagy a süllő iránt is nő a kereslet, bár ezekből nem tudunk sokat tenyészteni, ezek nagyon kényes halak, főleg a süllő. Azt a pár száz kilogrammot, amit sikerül kitenyészteni általában nagyon gyorsan szétkapkodják az érdeklődők. A Csallóközben még nagy az érdeklődés a fehér halak iránt is, amelyeket a hagyományos halászlébe használnak, de a busa és az amur is kedvelt. Ha közkedveltségi sorrendet kellene felállítani, akkor az első helyen a ponty áll, ezt követi a harcsa, a csuka, a pisztráng, a süllő, majd következnek a növényevő halak, az amur, a busa és a fehér halak. A halak árai nem emelkedtek, tartják a tavalyi szintet” – zárta Sládeček Róbert.

Németi Róbert

Somogyi Katalin