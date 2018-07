Nem akarnak az úszoriak aszfaltgyártó üzemet

Úszor | Nyilvános meghallgatást tartottak a tervezett aszfaltgyár építéséről a községházán. Az egyórásra tervezett találkozó végül több mint három óráig tartott, de a lakosok és a beruházók véleménye továbbra is homlokegyenest eltérő.

A beruházók váltig állítják, az aszfaltgyártó nem károsítja a környezetet, a lakosoknak pedig meggyőződésük, hogy igen.

Az R7-es gyorsforgalmi út és a fővárosi körgyűrű, a D4-es autópálya építéséhez szükséges aszfalt előállítását saját aszfaltozó megépítésével szeretné megoldani a spanyol többségű Construction Kft. A környezetvédelmi minisztérium három lehetséges helyszínt választott ki, Pozsonyivánkát, Ketelecet, illetve Úszort. Pozsonyivánkán a lakossági fórum elutasította az építkezést, Úszoron pedig nyilvános meghallgatást tartottak a tervezetről. Részt vett a találkozón a beruházó spanyol cég képviseletében Giuseppe Puppo, valamint az értékelést előkészítő szakemberek, akik közül Ivan Pirman hangsúlyozta, az üzem ideiglenes lesz, csak az építkezés idején fog működni, ami két évnél tovább nem tart. Ezután szétszerelik és elbontják az egész egységet. Két tervezetet mutattak be, mindkettő több mint 500 méter távolságra van a lakott területtől. A tanulmány szerint a napi több mint kétszáz teherautó nem okozna jelentősebb zajt, mert különböző útvonalakon hoznák a nyersanyagot, illetve szállítanák a kész aszfaltot. Eredetileg az egész új útszakaszt ez az aszfaltüzem látta volna el a bitumenes bevonókéreggel, a prezentáció azonban már csak a közvetlen közelben levő szakaszokkal számol. A beruházók szerint az üzemre azért van szükség, mert a már meglévő és megfelelő távolságban levő aszfaltgyáraknak nincs kapacitásuk arra, hogy ezt az építkezést ellássák. A lakosok az ellenkezőjét állították. Személyesen beszéltek a pozsonypüspöki aszfaltüzem illetékeseivel, akik úgy nyilatkoztak, hogy évente 300 ezer tonna aszfaltot tudnak szállítani az építkezéshez, ami jelentős segítség lehetne, mivel az egész útszakasz megépítéséhez kb. 1 millió tonna aszfalt kell. Giuseppe Puppo azt mondta, nem tudott erről, utánajárnak, de kérdés, megegyeznek-e az árban is.

A meghallgatáson jelen volt Anna Zemanová parlamenti képviselő, a mezőgazdasági és környezetvédelmi bizottság tagja, aki arra figyelmeztetett, hogy nem engedélyezhető a Csallóköz vízvédelmi területének kellős közepén egy potenciális szennyezést előidéző üzem felépítése, valamint kétségbe vonta azt is, hogyan nyerhette meg a Construction Kft. a gyorsforgalmi út építésére kiírt pályázatot, ha nem voltak beszállítói. „Egy ilyen üzem csak a csallóközi vízkészlet területén kívül képzelhető el. Az a tény, hogy a beruházó üzleti elképzeléseinek ez a hely felel meg leginkább, nem írhatja felül azt a tényt, hogy első-, illetve másodfokú vízvédelmi területekről van szó” – mondta Zemanová. Felmerültek a gyár üzemeltetésével kapcsolatos kérdések is, a beruházó elvetette a földgázenergia felhasználását, mert az túl költséges lenne, helyette a könnyű fűtőolaj használatát részesítené előnyben, amelynek a környezeti hatása – saját bevallása szerint is – négyszer károsabb. Mindkét kiszemelt terület jelenleg szántóföld. Ahhoz, hogy építkezni lehessen rajta, a képviselő-testületnek a területrendezési terv módosítását is meg kell szavaznia. A nyilvános meghallgatásról hivatalos jegyzőkönyv készül a környezetvédelmi minisztérium számára, amely köteles azt figyelembe venni az aszfaltgyár építésének engedélyeztetésénél.