Nem a világvégét jelzik - bezúzzák őket

„Csak azért csináltam őket, mert kíváncsi voltam a járművek típusára és arra, hogy hová szállítják őket” - magyarázta lapunknak Balla Dávid, akit rmegleptek a fénykép alatti hozzászólások és reakciók.

Voltak, akik úgy vélekedtek, hogy a kocsikat katonai gyakorlatra szállítják. Akadt, aki azt a következtést vonta le, hogy a harmadik világháború kitörését jelzik, amiről a média hallgat. Volt aki azt írta, hogy Soros serege közeledik, és akadt olyan hozzászóló is, aki azt állította, hogy háromszáz migránst fogtak Helembán, és a katonai járműveket azért szállították Párkányba, hogy megerősítsék a határokat. Voltak, akik a felvételeket egy Ipolyságon is áthaladó katonai konvojjal hozták összefüggésbe. Akadtak tárgyilagos hozzászólások is, amelyek arról szóltak, hogy nyilván kimustrált harckocsikról van szó. Mások tovább árnyalva a képet megjegyezték, hogy a felvételeken nem tankok, hanem páncélozott gyalogsági csapatszállítók (BVP) láthatók, amiket a hetvenes években a volt keleti blokk hadseregeiben vezettek be.

A felvételek kapcsán megkerestük Ivana Popluhárovát, a vasúttársaság (ŽSR) szóvivőjét, aki elmondta, hogy nem haditechnikáról, hanem kisorolt katonai járművekről van szó, melyeket a PSŽ nevű részvénytársaság szállított Szlovéniából a csehországi Přeloučba azért, hogy bezúzzák őket.

A félreértések egy részét nyilván az okozta, hogy az ország területén a múlt héttől amerikai és lengyel katonákat és haditechnikát szállító konvojok haladnak át. Erre a védelmi minisztérium január 25-én közzétett felhívásában figyelmeztetett.