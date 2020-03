Nehézségek karantén idején

Egyesével engedik be a betegeket - Marosi Bianka felvétele

A Czakó család három tagja Vágsellyén és Pereden működtet fogorvosi rendelőt.

Csak akut esetet látnak el

A legfiatalabb közülük dr. Czakó Péter. “Mivel édesanyám és édesapám elmúlt hatvanötéves, tehát a legveszélyeztetettebb csoportba tartoznak, ezért ők azonnal bezárták a rendelőt, illetve felfüggesztették a rendelést. A kollégámmal ketten maradtunk a vágsellyei rendelőben. A rendelkezés alapján reggel nyolc és tizenegy óra között elsősorban telefonon kell a betegeknek segítséget adnunk. Mivel csak a sürgős eseteket láthatjuk el, ezért megoldható a telefonos szolgálat. Csak a foghúzás megengedett, minden esetet kizárólag telefonon szabad megoldani. A rendelőben teljes védőfelszerelésben kellene dolgoznunk, azt viszont hiába rendeltünk, nem kaptuk meg, most próbálunk ismerősök segítségével beszerezni, amit lehet. Annak az esélye, hogy ne kapjuk el a koronavírust, szinte minimális. Úgy tudunk működni, hogy karanténba vonult az egész család, rajtuk kívül nem találkozom senkivel. Vannak olyan kollégák, akik kórházakban dolgoznak, ezért inkább haza sem mennek, átmeneti időre valamilyen szállást kerestek az otthonukon kívül. Közben várjuk a behívót, ha ugyanis a betegek száma hirtelen megugrik, minden orvosra és ápolóra szükség lesz” - magyarázta Czakó Péter. Az alkalmazottai ugyancsak karanténban vannak, egy nővér vállalta a szolgálatot. A két hét letelte után ő is karanténba vonul, helyét a másik veszi át. A fogorvos szerint a kiadások fedezésekor, például az alkalmazottaknak fizetendő járulékok kifizetésekor sok rendelő lesz bajban, hiszen ebben az időszakban a megszokott beteglétszám tizede tapasztalható a rendelőben. “Kérvényeztem a törlesztőrészlet, a bérleti díj befizetésének elhalasztását. Több kolléga, főleg a nagyobb klinikákon elbocsátotta alkalmazottainak nagy részét, és majd ha vége lesz a járványnak, visszaveszi őket, mert akkora a bevételkiesés, hogy nem lehet fenntartani a rendelőt” - fejtette ki.

Védőeszközök nélkül

Czakó Péter is aláírta azt a nyílt levelet, amelyet kollégáival közösen küldtek el Zuzana Čaputová államfőnek három héttel ezelőtt. A levélben magyarázatot kértek az akkori helyzetre, hiszen már akkor látható volt, hogy baj van. “A Nyitra megyében működő rendelők számára nyolcvanezer kesztyűre lett volna szükség egy hétre, amit meg is rendeltünk, de mindössze a tíz százalékát kaptuk meg. Nem tudom, mi lesz akkor, ha védőfelszerelés hiánya miatt megbetegednek az egészségügyi dolgozók. Lehet ugyanis bármennyi lélegeztetőgép, ha nem lesz, aki kezelje. Jelenleg ott tartunk, hogy az orvosok is maszkokat varrnak, kifőznek és vasalnak. Amíg kitartanak a tartalékok, addig végezzük a dolgunkat” - zárta a fogorvos.

Még a leköszönő Peter Pellegrini miniszterelnök vezette kormány határozott a két hétig tartó karanténról, amelynek több mint a fele telt le. Pavlovič Valéria Pereden működtet kozmetikai szalont. Elmondása alapján nem könnyű a szolgáltatást nyújtó vállalkozók helyzete.

A biztosító nem tájékoztat

“Nekem annyiban van szerencsém, hogy egyéni vállalkozó vagyok, nem kell alkalmazottat fizetnem és saját szalonom van, nem fizetek bérleti díjat. A minket érintő rendelkezésekről, változásokról értesítést nem kapunk, csak a hírekből értesülünk róluk, illetve a közösségi oldalon van egy csoport, amelynek tagjai - kozmetikusok, fodrászok, maikűrösök, pedikűrösök - egymást szokták figyelmeztetni arról, ha megtudnak valami fontosat. Úgy gondolom, a szociális biztosítónak kellene értesítenie minket arról, hogy valóban mentesülünk-e a járulékok befizetése alól, de eddig nem jelezték. Máskor, ha előfordult, hogy tartoztam a biztosítónak vagy többet fizettem, e-mailben kaptam róla értesítést, most azonban nem küldtek semmit. A bezárásról is a többi kozmetikustól hallottam, illetve a polgármester asszony felhívását olvastam, így értesültem, a közegészségügyi hivataltól nem jött értesítés” - mondta el a kozmetikus. Hozzátette, nemcsak a karantén időszakában számít bevételkiesésre, hanem az azt követő időszakban is, hiszen nagy valószínűséggel nem a szépítkezés lesz az emberek számára a legfontosabb, ha visszatérünk a megszokott hétköznapokba.

Szerencsés helyzetben

Takács Hajnalka, a peredi Fényes söröző tulajdonosa a bezárás ellenére köteles az alkalmazottainak a teljes bért kifizetni. “Egyébként sem akarom őket megrövidíteni, mert számítok rájuk akkor is, amikor már kinyithatunk. Jó munkát végeznek, megérdemlik, és nekik is nehéz ez az időszak. Arról, hogy igényelhetünk-e majd kártérítést, vagy hogy a járulékok befizetésénél kapunk-e halasztást, nincs információm. Meg kell még várnunk az új kormány lépéseit. Azzal nem számolok, hogy a kéthetes időszak letelte után nyitunk, szerintem ez a legjobb esetben május végén elképzelhető. Szerencsém van, hogy nem kell kölcsönt törlesztenem és a megtakarításaimból ki tudom fizetni az alkalmazottaim járulékait és a bérüket, de nagyon sok vállalkozó lesz bajban” - vélekedett Takács Hajnalka.