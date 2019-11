Néhány nap alatt összegyűlt a pénz Dávidka szívműtétjére

„Úgy érezzük, itt most egy csoda történt. Nem egész öt nap alatt összegyűlt a pénzösszeg Dávid szívműtétjére. Óriási összefogást és segíteni akarást tapasztaltunk e pár nap alatt” - közölték a kisfiú szülei hozzátéve, hogy minden segítségért, biztató szóért imáért, adományért és szervezésért hálásak. Tegnap a közösségi oldalon zajló jótékonysági licitálást is lezárták. Jövő kedden, november 26-án délután ötkor magyar nyelvű szentmisét mutatnak be az adakozókért a dunaszerdahelyi Szent György templomban.

Dávidka komoly szívrendellenességgel született áprilisban. Csak néhány hetes volt, amikor egy életmentő beavatkozást hajtottak végre rajta, ezzel azonban csak ideiglenesen stabilizálták a keringési rendellenességet. Ahhoz, hogy teljes életet élhessen, egy újabb műtéten kell átesnie, amelyet az ausztriai Linz gyermekkardiológiájának orvosai vállaltak. A beavatkozás közel 62 ezer euróba kerül, az adakozóknak köszönhetően decemberben megműthetik a kisfiút.