GALÉRIA: Negyvenhét csapat mérte össze az erejét

„A program 16 órakor kezdődött és hajnali három órakor fejeztük be. Mindenki választhatott a nappali vagy az éjjeli verseny között, csak egy feltétel volt, hogy a kettőt nem lehetett összekombinálni. Mindenki egyenlő esélyekkel indult. Eddig minden évben, többek között a Bethlen Gábor Alapítvány is támogatta a versenyt, reméljük, idén is így lesz” – mondta Lázók Attila, Padány alpolgármestere, a szervezők nevében. A nézőket a verseny mellett változatos zenés, táncos programmal várták.

A tűzoltóverseny egy tűztámadásból állt, ennek lényege, hogy feláll a csapat a víztartállyal, 75 méterre van egy célpont, a tűzfészek, ezt kell minél rövidebb idő alatt eliminálni, azaz eloltani. Az éjjeli program este fél kilenckor kezdődött, 47 csapat versengett, két kategóriában: sport és hagyományos, vagyis klasszikus tűzoltásban. A kettő között csupán annyi a különbség, hogy a sport kategóriában vékonyabbak a tömlők. A férfi sport csapat és klasszikus csoportban is a diósförgepatonyi tűzoltók bizonyultak a legjobbnak, a női sport kategóriát a berencsi csapat, a klasszikus tűzoltást pedig a hodosi csapat nyerte. Nagyon nagy volt az érdeklődés, Lázók Attila szerint ilyen sokan ebben az évben még nem vettek részt versenyen, és a nézősereg is élvezte a bemutatót.