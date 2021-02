Negyedik tesztelési forduló az érsekújvári régióban

Több érsekújvári régióbeli község bekapcsolódik a negyedik átfogó hétvégi tesztelésbe, mivel az óvodát és iskolát látogató gyerekek szüleinek, valamint a munkahelyükre bejáróknak is fel kell mutatniuk hét elején a friss, negatív teszteredményt.

Tardoskedd/Kürt/Szímő/Kamocsa | Több érsekújvári régióbeli község bekapcsolódik a negyedik átfogó hétvégi tesztelésbe, mivel az óvodát és iskolát látogató gyerekek szüleinek, valamint a munkahelyükre bejáróknak is fel kell mutatniuk hét elején a friss, negatív teszteredményt.

Tardoskedden a múlt hétvégi tesztelés során 28 személyről derült ki, hogy fertőzött, ami 1,2 százalékos arányt jelent. Február 13-án és 14-én a Faluházban két tesztelőpont lesz, és a Juhász-kúriában is végeznek szűrővizsgálatot, mindkét napon 7 és 18 óra között. Az antigéntesztelés regisztrációhoz kötött, de 17 óra után azokat is fogadják, akik nem jelentkeztek be előzetesen. Kamocsán, ahol az átfogó tesztelés harmadik fordulójában 1,42 százalékos volt a fertőzöttségi arány, szombaton 8-tól 20 óráig tesztelnek a helyi kultúrházban.



Az állandó és átmeneti kamocsai lakhelyű lakosok a 0908/052198-as telefonszámon kérhetnek időpontot. Kürtön utcák szerint tesztelik a lakosokat szombaton 8-tól 19 óráig a Faluházban, és elsősorban az óvodás és a kisiskolás gyerekek szüleit kérik, hogy okvetlenül vegyenek részt a szűrővizsgálaton. A községben a múlt heti tesztelés során csak egy százaléknál valamivel lett alacsonyabb a fertőzöttségi arány.

Szímőn a korábbi átfogó teszteléshez hasonlóan egynapos lesz a szűrővizsgálat. Szombaton a Jedlik-házban tesztelik a lakosokat ABC-sorrendben 7-től 19 óráig. A délutáni órákban várják a szövetkezet és a községi hivatal dolgozóit, a gúgi lakosokat és a pedagógusokat, 17.30-tól nem szímői lakosok is érkezhetnek szűrővizsgálatra. A legutóbbi teszteléskor a községben 6 személynek lett pozitív teszteredménye, ami 0,64 százalékos fertőzöttségi arányt jelent.

„Az utóbbi időben sok tesztelést kritizáló és a Covid-19-et tagadó vélemény, petíció terjed. A védőoltás érkezéséig minden kis lépés fontos a vírus visszaszorítása érdekében. Komoly figyelmeztető jel a szímői elhalálozási statisztika. Szímőn 2016-ban 30, 2017-ben 22, 2018-ban 25, 2019-ben pedig 24 lakos hunyt el. 2020-ban 38 temetés volt, főleg az év második felében, 2021-ben 1 hónap alatt 9, a halálesetek többsége összefüggött a koronavírus-fertőzéssel” – pontosította az aggasztó és szomorú helyi adatokat Bób János, Szímő polgármestere.