Nagyon enyhén növekszik a koronavírusos esetek száma a Komáromi járásban

Az intézmény szerint nőtt a tesztek iránti érdeklődés, emiatt az esetszámok növekedésére számítanak a közeljövőben. „Jelenleg azonban semmilyen tekintetben sincs drámai helyzet a járásban, a megbetegedések lefolyása ugyanis enyhe klinikai tünetekkel jár“ – tájékoztatott a RÚVZ.

Hogy mennyire kedvező a járványhelyzet, arról a július 21-i járási adatok is tanúskodnak. Az azt megelőző egy hétben 74 Covid-pozitív esetet regisztráltak. A csütörtöki napon Naszvadon egy, Komáromban 13, Ógyallán és Gútán viszont egy beteget sem tartottak nyilván – míg a kórházban három fő kapott ellátást koronavírusos fertőzés miatt. Az új esetek körülbelül felét a külföldről behurcolt fertőzések jelentették, vagyis egyelőre nem a háztartásokon belül kell számolni a vírus domináns terjedési módjával.

A szekvenálásokról most nincsenek naprakész információk, de az utolsó, július 7-i hírek szerint az összes mintában az omikron variáns dominált.

A Komáromi járásban más fertőző betegségek is jelen voltak az elmúlt hetekben, ám a járványhelyzet ezek esetében is kedvezőnek mondható. Elsősorban bélrendszeri betegségekkel, szalmonella- és campylobacteriosis-fertőzésekkel kell számolni. A gyerekeknél ezen felül megfigyelhető a rota-, noro- és adenovírusok terjedése is.

A RÚVZ által nyújtott tájékoztatásban kifejtették, a kockázatos csoportok (krónikus betegek, idősek, gyenge immunitással bíró emberek stb.) számára még akkor is reszpirátor viselését tanácsolják, ha ez most nem kötelező óvintézkedés – különösen érvényes ez a tömegközlekedési eszközökön, zsúfolt terekben, tömegrendezvényeken, ill. a bevásárlóközpontokban azzal együtt, hogy természetesen ügyelni kell a többi embertől való távolság megtartására is. Emellett nagyon fontos volna teljes oltottságot szerezniük azoknak, akik ezt még nem tették meg, s ugyanez vonatkozik az emlékeztető oltásokra is.