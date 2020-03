Nagykaposon, Királyhelmecen és Kassán is szájmaszkokat osztottak szét

Királyhelmecen és Nagykaposon is ingyenes szájmaszkokat osztottak szét a városi önkormányzat alkalmazottai a 65 év feletti lakosok között. Míg a bodrogközi és Ung-vidéki kisvárosok saját készleteikből adakoztak, addig Kassán 4000 darabot rendeltek, melyeket elsősorban a városi hivatal alkalmazottai, a rendőrök és a városban működő szeretetszolgálatok alkalmazottai között osztottak szét.

Leczo Zoltán, a Városi Hivatal marketing- és sajtóreferense lapunknak elmondta, a szájmaszkokat a város raktárában található készletből osztották szét az idősebb lakosoknak.

„Örülök, hogy éppen annyi készletünk volt a védőmaszkokból, amelyekből az idősebb korosztályt el tudtuk látni. Akiket nem találtunk otthon, azoknak a postaládában hagyva, vagy szomszédjaikat megkérve kézbesítettük a maszkokat. Kérjük Önöket, hogy ha módjukban áll, viseljék a szájmaszkokat”

– tolmácsolta szerkesztőségünknek Pataky Károly királyhelmeci polgármester szavait Leczo. A Királyhelmectől nemmessze fekvő Nagykaposon is hasonló lépésekhez folyamodott a városi önkormányzat, a hivatal raktárán található 9000 egyhasználatos szájmaszkok felét a szintén 65 év feletti lakosok közöt osztották szét.

„A városban nagyjából 1500 65 év feletti lakost regisztráltunk. Nekik a városi hivatal alkalmazottai vitték ki a szájmaszkokat, fejenként három darabot kaptak. Ha valakit kihagytunk volna, kérjük tudassák velünk, hogy hozzájuk is eljuttathassuk a nekik szánt maszkokat. A raktárban fennmaradt mintegy 4500 darab maszkot a városi hivatal alkalmazottai, a szociális osztály dolgozói, valamint a városi rendőrség és a polgárőrség tagjai kapják. A maszkokra nekik is óriási szükségük van, hiszen ők azok, akik sokszor közvetlen kapcsolatba kerülnek a város lakosaival. A szájmaszkok varrására több helyi ajánlatot is kaptunk, de olyan magas árakat kértek egy-egy darabért, hogy kénytelenek voltunk visszautasítani őket. Egy helyi varroda azonban térítésmentesen felajánlotta szolgáltatásait, tőlük a következő napokban kapunk néhány mosható darabot” – tudatta lapunkkal Petrikán Péter.

Nehéz napokra számítanak

A polgármester meglátása szerint a lakosság túlnyomó része érzi a helyzet súlyát, a nappali órákban is jóval kevesebb járókelőt látni az utcákon és a tereken, mint korábban. A városi rendőrség és a polgárőrség gyakran köröz az utcákon, ha valakit szájmaszk nélkül látnak, figyelmeztetik őket, hogy legalább sállal vagy valamilyen vastagabb anyaggal takarják el az arcukat.

„A lakosok példásan viselkednek, persze volt egy-két olyan külföldről hazatérő, akik csak a rendőrök figyelmeztetésére volt hajlandó karanténba vonulni. A következő napokban történő szociális csomagok kiosztásától kicsit félünk, még nem tudjuk, mennyire lesznek fegyelmezettek a hivatalba érkezők. A munkásokat már felkészítettük, sokan önkéntes szolgálatot is vállalnak, hogy segítség kordában tartani a tömeget a hivatalok előtt. Bízunk benne, hogy sikerül betartani az óvintézkedéseket”

– magyarázta Nagykapos polgármestere. Ha a lakosság számát vesszük figyelembe, akkor az ország második legnagyobb városában, a mintegy 240 ezres lakosú Kassán sokkal rosszabb a helyzet. A városnak nincs saját készlete, ezért eddig csak az a 4000 darab maszk jutott nekik, amelyet a napokban kaptak meg az egyik beszállítótól.

Kevés az alapanyag

„Az egyhasználatos szájmaszkokat már többé-kévesbé szétosztottuk, elsősorban a városi hivatal, a városi vállalatok és a városi rendőrség alkalmazottai kaptak belőlük. Nem feledkeztünk meg a város területén működő hajléktalanszállók és a szeretetszolgálatok alkalmazottairól sem. A város krízisstábja továbbra is azon dolgozik, hogy hogyan biztosítsák be a lakosok számára a szájmaszkokat. Már több olyan helyi vállalattal és műhellyel tárgyaltak, akik igény szerint képesek a maszkok tömeges előállítására. Ezekért a szolgáltatásokért a városi önkormányzat természetesen hajlandó fizetni” – tudatta lapunkkal Vladimír Fabian városi szóvivő.

Hozzátette, a város határában működő Faurecia nagyüzemben naponta akár 20 ezer szájmaszk előállítására is képes, a gond csak abban rejlik, hogy a gyártáshoz jelenleg nincs elegendő alapanyag. „Más cégektől is hasonló ajánlatokat kaptunk, de az alapanyagok hiánya miatt mindegyik ugyanebben a helyzetben van” – zárta a szóvivő.