Nagyanyáink süteményei újragondolva

Háromnapos süteménykészítő tanfolyamot szerveztek a tallósi Kulturális és Turisztikai Központban. Az ötlet a Csemadok Helyi Alapszervezetének elnökétől, Kozmér Beátától származik, aki egy régi receptes könyvet lapozgatva gondolt arra, milyen jó lenne a nagymamáktól örökölt recepteket újra elővenni és elkészíteni néhányat közülük. „Csak az ötlet származik tőlem, a megvalósításban már többen vettünk részt. Megfelelő oktatókat és időpontot kellett találnunk, mert nyáron sokan szabadságolnak. A tanfolyam célja, hogy a kultúrát, a hagyományokat átadjuk a fiatalabb generációnak, hogy utat mutassunk. Kicsit elszomorít, hogy kevés a fiatal a csapatban, inkább nekik szántuk a tanfolyamot, de örülünk neki, hogy minden napra 10-15 érdeklődő jelentkezett” – mondta el lapunknak Kozmér Beáta.

A község polgármestere, Horváth Zoltán is meglátogatta a csapatot. Tőle megtudtam, hogy Nagyszombat megye támogatási lehetőségeit kihasználva valósult meg a rendezvény. „A Pro Tomášikovo - Tallós Polgári Társulás adott be pályázatot a megyéhez. A termelői piacon mindig nagy sikert aratnak a házi sütemények, azok készítését is megtanulhatják az érdeklődők. A község azzal támogatja a tanfolyamot, hogy rendelkezésre bocsátja a közösségi házat” – tette hozzá a polgármester.

Fehér Mónika, a Pro Tomášikovo - Tallós Polgári Társulás elnöke hangsúlyozta, a helyi Csemadok, a társulás és a község közös szervezésében jött létre a tanfolyam hagyományőrző céllal. „A pályázaton nyert pénzösszegből segédeszközöket vásároltunk, de a sütemények alapanyagait a polgári társulás vette meg, így a résztvevők számára ingyenes a tanfolyam. A régi receptek mellett kipróbálunk újabbakat is, illetve újragondolva készítjük el a hagyományosakat” – fejtette ki. A szervezésben oroszlánrészt vállalt Rémay Adrianna, a társulás tagja. A tanfolyamon Horena Anikó mutatta be néhány közkedvelt receptjét, aki gyakori vendége a tallósi termelői piacnak. „A gyümölcsös kosárkákat azért választottam, mert a klasszikus linzertészta mandulával és citromhéjjal ízesítve sokkal illatosabb, és torta- vagy piteformában is készíthetjük. A másik a kakaós csiga, aminek az alapja egy olyan kelt tészta, amelyből más, akár édes, akár sós töltelékkel készült péksüteményeket is készíthetünk, szintén nagyon közkedvelt és praktikus” – fejtette ki.

Csiba Irén nagyon szívesen vesz részt hasonló közösségi rendezvényeken, mert nagyon szeret társaságba járni. “Nagyon jó köztünk a többiekkel az együttműködés, az őstermelői piacon sokszor sütöttünk lángost. Ma tanulni is jöttem, de a lángoskészítést be is mutatom a többieknek. Szerintem nem nagy tudomány, bárki könnyen megtanulhatja, a lényeg, hogy a tészta jól ki legyen dolgozva. Otthon van robotgépem, mégis mindig kézzel gyúrom, hogy érezzem, milyen” – fogalmazott.

Takács Katalin a társaság fiatalabbjai közé tartozik, ennek ellenére már kicsi kora óta szívesen süt, eleinte a szülei mellett segédkezett a konyhában, de jó néhány éve önállóan. „Úgy gondoltam, érdemes eljönni újabb tapasztalatokat szerezni. A főzés nem áll olyan közel hozzám, mint a sütés. A most készülő gyümölcsös kosárkák és kakaós csiga is a kedvencem, kicsit másképpen szoktam készíteni mindkettőt” – mondta.

Benedek Gita nevetve bevallotta, nem igazán szeret süteményt sütni, inkább a kelt kalácsokat kedveli, de mégis eljött, hátha ihletet kap, de a társaság miatt mindenképpen érdemes részt venni, kilépni a mindennapos feladatok közül.