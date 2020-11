Nagy járványügyi nyomás alatt áll a komáromi kórház

Jelenleg 65 pozitív esetet tartanak nyilván az alkalmazottak körében, tovább két személy pedig karanténban van, ez a teljes kollekítva 11,75 %-át érinti – közölte Miroslav Jaška kórházigazgató. Beszámolt arról is, hogy a neurológiai osztályt már korábban, október 8-án átköltöztették a P-pavilonba, valamint hogy ideiglenesen korlátozni kellett az intenzív osztály sebészeti egységének működését. A szükséges időre összevonták az onkológiai és a hosszútávú kezelésre szorulókat gondozó osztályokat is. Az igazgató szerint naponta kiértékelik a helyzetet annak érdekében, hogy a kórház teljes egészében működőképes maradjon. „Valóban mozgósítottuk minden erőnket, minden kolléga, aki tud, segít, ahogy az csak lehetséges“ – mondta Jaška, majd hozzátette, le tudják fedni a műszakokat a szükséges számú orvossal és egészségügyi alkalmazottal, elegendő számú védőeszközük van, és szigorúan betartják a járványügyi előírásokat. Október első fele óta rendszeresen tesztelik a kórház alkalmazottait és a betegeket is, emellett pedig az államnak és kereskedelmi alapon is elvégzik a PCR-teszteket.

Miroslav Jaška szerint jövő héttől javulhat majd a helyzet, hiszen a korábban megfertőződött alkalmazottak felénél negatív eredményekkel jártak a ismételt tesztelések, így ők lassan újra elkezdhetik a munkát. A komáromi, ahogy az AGEL-hálózat többi kórháza is, az egészségügyi minisztérium rendelkezésének értelmében elkülönítette ágykapacitásainak 10 %-át – vagyis 35 kórházi ágyat – a koronavírussal fertőzött páciensek számára. Jelenleg 16 személyt ápolnak ilyen betegséggel, közülük senki sincs lélegeztetőgépen, három személy esetében pedig fennáll a koronavírus gyanúja. (AGEL)