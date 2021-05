Múzeumok éjszakája Rimaszombatban

A Múzeumok és galériák éjszakája minden évben a leginkább látogatott események közé tartozik a Gömör-Kishonti Múzemban. Idén szombaton 17:00 és 21:00 között lesznek látogathatók a múzeum kiállításai. A belépő 2€, a hat év alatti gyermekek számára ingyenes. Az érdeklődők a „Fábry János (1830-1907)“, „A hímes tojások bája“ és a „Világörökség a Föld mélyében“ elnevezésű kiállításokat tekinthetik meg.

A rendezvény az érvényes járványellenes intézkedések figyelembe vételével valósul meg. Csak egyéni látogatók vehetnek rajta részt, a szervezők utasításait követve, hogy az épületben egyszerre csak max. 68 látogató tartózkodhasson. Reszpirátor viselése kötelező, a belépéskor mindenkinek fertőtlenítenie kell a kezét.

A múzeum online programmal is készül, mely során az érdeklődők a múzeum raktárának gyűjteményébe tekinthetnek be. Ezt az intézmény Facebook-oldalán fogják közvetíteni 16:00-tól. Ugyanitt este 22:00-kor a gyűjtemény pikánsabb darabjaiból is közölnek egy válogatást. Bemutatásra kerül pl. Eugen Makovits Bacchanáliák című olajfestménye, melyet a megrendelő visszaküldött a festőnek, mert kevesellte a kép erotikus hatását.