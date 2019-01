Mobiltelefonos segítség a kassai ipariban

„A kassai ipari mindig nyitott volt az új technológiákra. Egy jól felszerelt iskola viszont nem minden. Tudásvágyban égő kreatív diákok és kreatív tanárok teszik most is a nagy múltú iparit Szlovákia egyik legkiemelkedőbb magyar tannyelvű szakközépiskolájává. A tanárok innovatív módszereket vezetnek be, így a metodika és a tananyag is korszerű” – olvasható az ipari facebook-profilján publikált videó leírásában. A kisvideóban Matej Éva igazgató egyebek között azt is elmondja, hogyan használhatják ki a diákok okostelefonjukat az órákon. „A mobileszközök használata általában tilos az órákon, de ha okosan használjuk őket, nagy segítségünkre lehetnek. Én a Kahoot nevű online alklamazást használom, mely lehetőséget ad feladatsorok összeállítására. Az alkalmazás nagy előnye, hogy a kivetített feladatsor megoldható okostelefonról, táblagépről vagy hordozható számítógépről is. Fontos a gyorsaság, és természetesen a helyes válasz. A megszerzett pontszám alapján a diákok összemérhetik tudásukat, és akár egyest is kaphatnak” – tolmácsolja a videóban Matej Éva.