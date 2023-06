Minisztériumi támogatás a párkányi TDM-nek

Az idegenforgalmi támogatásról szóló törvény értelmében a közlekedési tárca az idei évre kért állami támogatás teljes összegét megítélte a Štúrovo–Parkan Turisztikai Desztinációs Mendezsmentnek – értesült lapunk Németh Líviától, a TDM igazgatójától. A csomag két tételből áll, egy 20875 eurós csomagból és egy 45 ezer eurós csomagból.

„A 45 ezer eurós támogatás lényegében egy befektetési csomag, ugyanis olyan támogatást jelent, amely több éven keresztül szolgálja majd a párkányi idegenforgalmat” – részletezte Németh Lívia. A 45 ezer euróból (plusz a város ötezer eurós önrészével) egy új, hordozható, mobil szabadtéri színpadot vásárolnak. Párkányban ugyanis a főidényen kívül is fontos szerepük van a kulturális rendezvényeknek. Az új, mobil színpad a régi, korzón lévő színpad helyére kerül. Azt fogja helyettesíteni bizonyos időszakokban, és más, egyéb helyszínekre is kiszállítható, Párkány környékén is felállítható, ha kulturális rendezvényeken igény lesz rá. Kérdésünkre, hogy a régi színpadot fel lehet-e használni még, esetleg állandó jelleggel a régi kompnál lehet-e használni, Németh Lívia úgy reagált, tudomása szerint a régi színpad már olyan állapotban van, hogy a lebontása után már nem rakható össze ismét. Terveik szerint a lezajlott közbeszerzés után az új szabadtéri színpad már a Simon–Júda idején is működni fog a korzón.

Célösszegek, másra nem fordíthatók

Az állami támogatás kisebb csomagja 20875 eurós keretösszeget jelent, ezt is jóváhagyta a minisztérium. Ebből valósítják meg a nyári, országos, rádiós turisztikai népszerűsítő kampányt, hatezer euró támogatással és hatezer euró önrésszel, továbbá egy őszi online kampányra is kaptak minisztériumi pénzt, ötezer eurót – ezt online kampányra fordítják. Nyolcezer eurós támogatással és nyolcezer eurós önrésszel pedig animációs programokat szerveznek a gyerekeknek a Vadas fürdőben. A keretösszegből futja még ajándéktárgyak vásárlására is. „Tudni kell, hogy az állami támogatás célösszegeket jelent, szigorúan arra költhetjük csak, amire kértük, és még egy csomagon belül sem keverhetjük a tételeket és a pénzeket” – taglalta a TDM igazgatója. Az új, mobil szabadtéri színpad egyébként nem lesz állandóan a korzón, a TDM tulajdonát képezi majd és télen raktárba kerül.

Az állami támogatásról szóló szerződést Dominika Blaháková, Párkány alpolgármestere, a TDM elnöke írja alá, június 28-án a Közlekedési Minisztériumban.