„Mikor szüret volt, itt mozdulni sem lehetett”

Zoboralján mindenki ért a borhoz

Régebben itt minden családnak volt pár sor szőlője a szőlőhegyen. A világ azonban itt is nagyot változott, sok szőlő gazdát cserélt, sokan eladták, jöttek újak, városiak, a présházakban egyre ritkább a magyar szó. A több mint 1400 lakosú Kalászon a 2021-es népszámlálási adatok alapján a lakosság 23%-a vallja magát magyar nemzetiségűnek. Tíz évvel korábban ez az arány 33% volt. „Régen a zoboraljai fiúk csak magyar falukba jártak szórakozni, nem nagyon mentünk szlovák falvakba. Ez is megváltozott. Erős az asszimiláció felénk is. Kalász régóta testvértelepülési kapcsolatot ápol a Balaton menti Alsóörssel. Nagyon jó a kapcsolatunk, évente legalább ötször megyünk, vagy jönnek ők. Ha a környéken van magyar vonatkozású esemény, azon természetesen részt veszünk. Két hete is ott voltunk a nagycétényi székelykapu avatásán, amit az óvoda bejáratánál avatták fel” – mondta Gál Dušan.

Elszaladt az idő, mire teljesen lecsöpögött a kék szőlő kipréselt leve. A legutolsó munkafázis a prés szétbontása, majd a a kipréselt szemek eltalicskázása volt a komposztdombra, ami a szőlőhegy másik végében volt, dombnak fel, majd le. Még tettünk egy sétát a pincesoron, benéztünk a szomszédos pincébe és megkóstoltuk a kéthetes murcit. Ez az erjedésben lévő, tejszerű, szénsavas, élesztő ízű ital átmenet a must és bor között. A pincesor másik végéből már rálátni Verebélyre. Azon a szőlőhegyen már bevezették a vezetékes vizet és az internetet is, drágább is ott a szőlőterület, tudtuk meg. A szőlő életciklusához kötődően itt is különböző eseményeket szerveznek. Verebélyen minden év júniusában megszervezik a Verebélyi Nyitott Pincék rendezvényt, amelynek az idén Kalász is részese volt. Hat kalászi borász pincéjébe lehetett ellátogatni. Januárban pedig a kalászi bortársaság immár a 45. Borkiállítást szervezte meg a kalászi kultúrházban. Van egy különös hangulata a szüretnek, mintha a borászoknak lenne egy titkuk, amikor beszélgetnek, egy olyan titok, amit a kívülálló kevésbe ért. Ráérősen ízlelik a borokat, nem sietnek, szüretkor mindenre jut idő.