Megveszi a KSOH részvényeit Párkány városa

A képviselő-testület legutóbbi ülésén jóváhagyta az előkészített adásvételi szerződést, melynek értelmében Párkány városa megveszi a KSOH cég részvényeit az NHSZ Tatabánya vállalattól. Miután lezárul a tranzakció, Párkány a hulladékelhordást is végző KSOH cég kizárólagos tulajdonosa lesz. A város 177 ezer eurót fizet a többségi tulajdonosnak a 650 darab részvényért, a vételárra kedvező bankhitelt vesz fel.

Az ülésen elhangzott, hogy a KSOH már nem kezdte súlyos adósságokkal, kölcsönökkel az évet, jelenleg a cégnek van pénze a bérekre és a működési költségekre is. Párkány ugyanakkor biztosítékokat is belefoglalt az adásvételi szerződésbe, arra az esetre, ha esetleg újabb, mostanáig nem észlelt tartozások, mínuszok bukkannának fel a gazdálkodásban.

Az ülésen új tagokat választottak a KSOH felügyelő tanácsába is, mégpedig Vörös Líviát és Csepregi Zoltánt. Norbert Parkanský képviselő továbbra is a felügyelő tanács tagja marad. A cég elöljáróságába Varga Károlyt és Vitkó Andreát választották meg, a testület tagja még Dominika Blaháková alpolgármester. A KSOH cég tehát továbbra is működik, a hulladékelhordás biztosított.