Megtartani az egyetemi jogosítványokat

Komárom | A komáromi Selye János Egyetem (SJE) Református Teológiai Karát (RTK) március 1-től Somogyi Alfréd vezeti. Az új dékán számára a jelenlegi oktatási kínálat megtartása a rövidtávú cél, s ha ez sikerül, bővítené is azt, valamint bízik a hallgatói létszám növekedésében is.

A lelkészként is aktív Somogyi Alfréd eddig a helyettesi posztot töltötte be a korábbi dékán, Lévai Attila mellett. Most gyakorlatilag szerepet cseréltek, a folytonosság tehát adott. „A komáromi Kálvin János Teológiai Akadémián annak 1994-es indulásakor az első évfolyam tagja voltam. Ezzel ugyanígy volt elődöm, Lévai Attila dékán úr is, akinek munkájáért nagyon hálás vagyok. Hiszem, hogy a továbbiakban is nagyon jól fogunk tudni együttműködni. Nemcsak évfolyamtársak voltunk, hanem lelkésztársai is vagyunk egy egyházmegyén belül és személyes jó barátság is egybefűz minket“ – mondta lapunk megkeresésére a kar új vezetője.

Megtartani, ami van

Az RTK dékánja számára jelenleg prioritást élvez, hogy sikerüljön megtartaniuk azokat az egyetemi és akadémiai jogosítványokat, amelyekkel jelenleg rendelkeznek – ilyennek számít például a tanulmányi programok akkreditálása vagy a professzori kinevezéi jogkörök. „Az előttünk álló években Szlovákiában minden egyetem és főiskola új, komplex akkreditálás elé néz. Tehát amink jelen pillanatban van, azt újra kell majd akkreditáltatnunk. Ha ez majd sikerül, akkor utána tudunk majd gondolkodni azon, hogy milyen irányban szeretnénk továbblépni“ – fejti ki Somogyi Alfréd. A későbbi időszakra vonatkozó tervekről elmondja, a hitoktatás terén, a katekéta képzésben szeretnék bővíteni az oktatási kínálatot – emellett pedig egy új tanulmányi program, a szakápoló képzés előkészítése is folyamatban van. Utóbbi elindítása a járványhelyzetben tapasztalt ápolóhiány miatt is lényeges volna, arról nem is beszélve, hogy a magyar nyelven folyó képzés azoknak a szlovákiai vidékeknek is hasznára válna, ahol kétnyelvű orvosi ellátásra van szükség.

Több hallgatót bevonzani

„A RTK-nak a SJE keretén belül megbecsült és jó helyzete van – ami ugyanolyan értékű, mint a Tanárképző vagy a Gazdaságtudományi és Informatikai Karé“ – mondja a dékán, ami szerinte annak ellenére van így, hogy az ő karuk lényegesen kisebb a másik kettőnél a hallgatói létszámot tekintve. Arról, hogy ez miért van így, hozzáteszi: „Az egyetem vezetése nagyra értékeli azt a tudományos munkát, amit a RTK oktatói gárdája és a tudományos diákköri konferenciák kötelékében a hallgatói végeznek.“

A kevés diák már régebb óta húzódó gondja az RTK-nak, viszont Somogyi Alfréd nagyon bízik benne, hogy be tudják vonzani azokat a fiatalokat, „akik valahol egy gyülekezetben élnek, s a szívüket átadták az Úr Jézusnak, illetve el tudják képzelni, hogy teológiát tanuljanak, lelkészi pályára lépjenek – vagy éppen diakónia, missziológia és szociális gondoskodás szakon végezzenek“. „Másfelől olyan világot élünk, amikor a lelkészi hivatásra való felkészülés – s ez az evangélikus vagy a római katolikus kollégákra is vonatkozik - nem igazán tűnik vonzónak a fiatalok körében“ – tette hozzá a dékán, aki úgy látja, a szlovákiai magyarok körében is tapasztalt demográfiai hullám is hozzájárul a probléma összetettségéhez. Hosszabb, több éves, de akár egy évtizedes távon annak örülne leginkább, hogy ha 15-25 fős teológiai évfolyamokkal rendelkeznének a karon.