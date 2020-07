Megszorítások és elbocsátások a hivatalban

Segítség nélkül

„A kormány részéről anyagi segítséget nem kaptunk, pedig az elmúlt hónapokban úgy kellett helytállnunk a vírussal folytatott küzdelemben, hogy a kihirdetett szükségállapottal kapcsolatos feladatok ellátásához az Állami Tartalékalapból kézzel fogható hozzájárulás nem érkezett hozzánk. Ezen tevékenységgel kapcsolatos nem tervezett kiadásainkat a mai napig nem térítették meg. A koronaválság nemcsak a részadónál jelentett bevételkiesést városunk költségvetésében – pillanatnyilag ez mintegy 15%-ot jelent –, de figyelembe véve a közelmúltban közzétett az idei gazdasági visszaesés várható drasztikus mértékét, félő, hogy év végére ez eléri a 30%-ot is. A válság hatására szinte az összes bevételtípusnál jelentős csökkenést és időarányos elmaradást tapasztaltunk. A város vezetése, hogy elejét vegye a még nagyobb problémáknak, már március folyamán több olyan intézkedést foganatosított, amelyek célja ezen negatív következmények tompítása és elkerülése voltˮ – mondta a hivatalvezető.

Összehúzott nadrágszíj

Királyhelmecen néhány hónapja költségvetési és működési korlátozásokat vezettek be, a tervezett fejlesztések megkezdését elhalasztották, és a beruházási kiadásokat is befagyasztották. A működéssel kapcsolatos kiadásokat minimalizálták, és a korábbinál is szigorúbban veszik a kintlévőségek behajtását. A hivatal és a hozzá kapcsolódó intézmények alkalmazottainak bérezése és a képviselő-testület javadalmazása egységesen 80%-ra csökkent, a polgármester is lemondott bevétele egy részéről. „Mivel a közelmúltban még a korábbinál is borúlátóbb gazdasági előrejelzések láttak napvilágot, a városi hivatalban kénytelenek voltunk 2020. július 1-jei hatállyal létszámleépítéssel egybekötött átszervezést végrehajtani. Ezen reorganizáció során az alkalmazottak csaknem 10%-ától kellett megválnunk. A 11 távozó személy között volt olyan, aki nyugdíjba vonult, voltak, akiknek közös megegyezéssel szűnt meg a munkaviszonyuk, és volt, hogy munkáltatói vagy munkavállalói felmondás lépett érvénybe. Az intézmény ügyosztályainak többségét érintő átszervezés során számos tényező között tekintettel voltunk arra is, hogy a csökkentett kapacitások ellenére a folyamatos működés feltételei a jövőben is megoldottak legyenek. Természetesen azt is tudatosítanunk kell, hogy egyes területeken a jelen körülmények között nem vagyunk képesek azt a színvonalat nyújtani, amit a város lakosai az elmúlt években megszokhattakˮ – tette hozzá Balogh Csaba. A város vezetése minden egyéb mellett a közterületek és a parkok rendben tartása terén, vagy a kulturális és sportrendezvények megszervezése vonatkozásában is számít a lakosok megértésére, mivel a jelenlegi helyzetben a hivatal csak a legszükségesebb dolgokra tud koncentrálni. „Mivel a válság gazdasági és pénzügyi hatásai igazából csak az év második felében fognak megmutatkozni, felelősségteljesen kell cselekednünk, és a forrásainkat tartalékolnunk kell. Arról nem is szólva, hogy a szakemberek az év második felére várják a járvány második hullámának a megjelenését. Éves szinten egyébként a most végrehajtott reorganizáció – a lelépők kifizetését követően – mintegy 100 ezer euró megtakarítást fog eredményezni a város költségvetésébenˮ – zárta Balogh Csaba.