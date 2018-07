Mégsem kezdték meg az eperjesi alagút fúrását

Eperjes | A Nemzeti Autópálya-társaság (NDS) és Érsek Árpád közlekedési miniszter utoljára június végén tartott ellenőrzést az eperjesi R4-es kerülőúthoz tartozó alagútnál. Akkor azt mondták, július elején megkezdik a fúrást, de – mint később közölték, közbeszólt az időjárás, ezért a jelenlegi tervek szerint csak augusztus első hetében fognak hozzá.

Michaela Michalová, az NDS szóvivője úgy nyilatkozott, a késést elsősorban az elmúlt hetek heves esőzése okozta, ami miatt jócskán kitolódtak az előkészületek. „A környezetvédelmi hatástanulmány (EIA) értelmében a fúráshoz szükséges víz elvezetését is meg kellett oldani, de az engedélyek továbbra is érvényesek” – közölte Michalová. A közel 2,2 kilométer hosszú alagutat először a hegyoldal keleti, később pedig a nyugati oldaláról kezdik fúrni. „A tervek szerint a szakemberek augusztus első hetében kezdhetik meg a fúrást. A munka befejezését 2020 elejére tervezzük, persze ez csak abban az esetben reális, ha sem ütközünk komolyabb nehézségbe, pl. földcsuszamlás, talajvíz vagy más, előre nem látható probléma nem adódik” – magyarázta Michaela Michalová. A szerződés értelmében 2021-ig be kell fejezni az alagút építését. A terv szerint naponta akár 25–30 métert is haladhatnak a fúrással.