Érsek Árpád: „Nagy projekteket csak erős politikai támasszal lehet megvalósítani”

Utak mindenfelé

Több útvonalat is megemlít Érsek Árpád, amelyek vagy problematikusak, vagy épülnek, vagy éppen nem épülnek. Mint például a Medve és Nagymegyer közti betonutat, aminek a felújítására égető szükség lenne. „Elő volt készítve, de nem lehetett elindítani addig, amíg nem adják át a komáromi hidat, mert a medvei út részleges lezárásával – ami elengedhetetlenül szükséges a munkálatokhoz – csupán egy, a rajkai határátkelő maradt volna nyitva a kamionforgalom számára. Ez pedig nem elég, nem is beszélve az ebben az esetben várható forgalmi káoszról Pozsony környékén. Úgy tudom, megvan az építtető és hamarosan el is kezdődnek a munkálatok. A felújítás időtartamára a medvei hidat valószínűleg lezárják a kamionforgalom elől, de ezt másképpen nem lehet megoldani. Az R2 is lassan befejeződik, jövőre talán átadják a legszebb szakaszát is, az elsőt, ami Detváról indul. Amit viszont sajnálok, az az R8, Bánról (Bánovce nad Bebravou), Nyitrán és Újváron keresztül, egészen Komáromig volt tervezve. Ez az építkezés, úgy tudom, nem indul el a közeljövőben, és ha igen, akkor is csak Nyitráig van újonnan tervezve.”

Gellei átjáró

„Nemrég olvastam az Új Szóban a gellei átjáróval kapcsolatos problémákról. Csupán annyit szeretnék hozzáfűzni, hogy valóban aluljáró volt az eredeti projekt, én annak idején hasonló megoldást képzeltem el, mint amilyen a Bacsfa melletti golfpálya- aluljáró megoldása. Aztán egyszerre csak felüljáróvá változott az aluljáró. Ám azt tudni kell, hogy a spanyol kivitelező csak a megépítésére szerződött, a karbantartására már nem. Nem is csodálkozom, mert innen eltakarítani például a havat eléggé problematikus lenne, hiszen nem lehet egyszerűen letolni az R7-re.”

A vasút

„A vasútra most lehetne pénz, mert jelenleg ez az EU prioritása. Amikor befejeztem miniszterségemet, kész volt a megvalósíthatósági tanulmány a Pozsony–Komárom szakasz kétvágányosítására és villamosítására is egyben. Több variáció is elkészült, de hogy mi lesz a további sorsuk, azt nem tudom. Ugyanilyen égetően fontosnak tartom a Zólyom–Kassa vonal felújítását is, ami még az Osztrák–Magyar Monarchiából maradt meg. Végigmentem azon a vonalon és láttam, hogy a vasút melletti másodrendű úton haladó autók megelőzik a szerelvényt! Ez bizony nagyon megérett a felújításra” – magyarázza az exminiszter.

Eperjes díszpolgára

Érsek Árpád nemcsak Dél-Szlovákiára figyelt annak idején. Mi sem bizonyítja ezt jobban, mint az, hogy Eperjes nyolcadik díszpolgára lesz 1990 óta, és erre a címre a városi közlekedés megoldására irányuló igyekezetéért terjesztették fel. „Az ő minisztersége alatt dőlt el a város 8 kilométeres délnyugati irányú elkerülő útjának megépítése a D1 keretén belül, valamint az R4 északi elkerülő első fázisának a megépítése is” – szól a javaslat indoklása. „Sokszor vágták a fejemhez, hogy Érsek csak délen épít, ám erre gondolom rácáfol ez a díszpolgári cím Eperjes városától” – zárja a beszélgetést Érsek Árpád.