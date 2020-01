Megnyitották a Márai Sándor Emlékkiállítás múzeumpedagógiai részlegét

Ahogy az a megnyitó során elhangzott, a múzeumpedagógiai helyiségeket elsősorban az általános, illetve a középiskolás tanulók számára alakították ki. A XXI. században a kiállítások alkotói igyekeznek a vizualitáson túl egyéb érzékszerveinkre is hatva gazdagabb élményt nyújtani. A Márai Sándor Emlékkiállítást ebből a célból különböző fából készült, edukatív játékokkal, képregénnyel, memóriajátékkal, satírozópanelekkel, képkiforgatóval, kockákkal és mágneses táblával egészítették ki, melyek segítségével a látogatók motorikus képességét, memóriáját, megfigyelőképességét és logikus gondolkodását szeretnék fejleszteni.

Mindent a kéznek és a szemnek

„Ha a gyerekek a klasszikus múzeumokban elkezdik tapogatni a kiállított tárgyakat, akkor minimum egy szóbeli dorgálást kapnak a tanártól, nálunk meg éppen ez az elvárás. Itt ragadható meg az egésznek a lényege, hogy az ilyesfajta kiállításokat nemcsak a szemnek, hanem a kéznek is aktívan kell használni. Az ismeretszerzésnek ez egy ilyen bonyolult folyamata, amely sok érzékszervet kapcsol be, beleértve a látást, a hallást és a tapintást. A múzeumpedagógiai részleg egyébként nemcsak a gyerekek számára lehet érdekes, hiszen vannak szülők, akiket jobban leköt egy ilyen kiállítás, mint a gyerekeiket“ – nyilatkozta lapunknak Patkós Gábor, a fejlesztő játékokat kivitelező Patkós Stúdió alapítója. Mint kiderült, a játékok anyagukban és kivitelezésükben is tiszteletben tartják a hely történelmi méltóságát és hitelességét, és játékos formában közvetítenek információkat és érdekességeket az író életéről a látogatók számára.

Növekvő látogatottság

A múzeumpedagógiai segédeszközök és fejlesztések megvalósítása az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Szlovák Köztársaság Kulturális Minisztériuma anyagi támogatásával jött létre. Rigó Konrád (Híd) kulturális államtitkár úgy véli, a Márai-emlékház kiváló példája annak, hogy egy állami intézmény milyen háttértámogatást tud nyújtani akár egy civil szektorból érkező intézménynek, vagy például annak, hogy a Csemadok a Szlovákiai Magyar Kultúra Múzeumával milyen jó dolgokat képes elérni. „Több fronton is örülök, többekközött azért is, mert egy év leforgása alatt több mint 5000 látogatóról beszélünk harminc országból. Ez egy hatalmas dolog, és mindenképp Márai erejét igazolja. Egyébként az emlékkiállítás kassai létezését támogató szerződést nemrégiben sikerült meghosszabbítani, és kivettük belőle azt a három évre szóló egyezményt is, melyet a projekt legelején írtunk alá a folyamat kezdeményezőjével, Kolár Péterrel. Ez is azt bizonyítja, hogy a kulturális minisztérium hosszú távon gondolkodik az emlékház létezésének segítésében“ – tudatta lapunkkal az államtitkár.

Mindenkinek szól

Juhász Barbara, a Márai Sándor Emlékkiállítás kultúrmenedzsere szerint a játékok eleve kétnyelvűen készültek. „Ahol szöveget tartalmaz, azok kétnyelvűek, sőt háromnyelvűek. A képregényre egy angol összefoglaló is került, hogy valóban minden látogatónk megérthesse azokat a játékokat, amelyek a kiállítás részét képezik“ – magyarázta Juhász Barbara. A fejlesztő játékok kivitelezője a magyarországi Patkós Stúdió. A kiváló szakemberek, Patkós Gábor, Patkós Réka és Pap Kata grafikus időtálló, kiváló minőségű anyagokból készült esztétikus és edukatív elemeket készítettek, amelyek segítenek a fiataloknak befogadni és megmagyarázni a XX. század fontos történelmi eseményeinek összetettségét, és amelyek szorosan összefonódtak Márai Sándor életével. A kiállítás a város híres szülöttének állít emléket, miközben igyekszik bemutatni Kassát a XX. század elején. A látogatónak lehetősége nyílik megismerkednie a világhírű író életrajzával és műveivel.