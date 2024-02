Megnyílt a Bóbita Klub Királyrévben

Bóbita néven baba-mama klubot indítottak a királyrévi könyvtárban. Az intézmény vezetője, Szitás Schná-belt Karolina lapunknak elmondta, leginkább a közösségépítés végett hívta életre a klubot.

„Olyan közösségi helyet képzeltem el, ahol a babák és az anyukák is tudnak találkozni, ismerkedni, ahol már 0–3 éves korban kapcsolatok alakulhatnak ki, amelyek esetleg segíthetnek a beilleszkedésben az óvodában. Tavaly a helyi viszonyokhoz képest sok, 12 kisbaba született, ezért gondoltam, hogy el kellene kezdeni a közösségépítést. Többször tapasztaltam, hogy az óvodások, amikor eljönnek a kultúrházba, azt mondják, hogy először járnak itt. Szeretném, ha a kicsi gyerekek sajátjuknak éreznék ezt a helyet, hogy ismerős legyen nekik, ha idejönnek”

– mondta. A Bóbita nevet azért választotta a klubnak, mert a heti rendszerességgel tartott összejöveteleken egy-egy népdalt, megzenésített verset is elénekelnének, megtanulnának. Az első kiválasztott dal Weöres Sándor A tündér című költeményének megzenésített változata Halász Judit előadásában volt, ezzel köszöntötte a kicsiket Szitás Schnábelt Karolina a könyvtárban, ahol az olvasótermi részt alakították át klubbá.

A közösségi oldalon feladott hirdetésre reagálva hamar meglett a klub berendezése is: játszószőnyegek, labdamedence, bababútor, fejlesztő- és társasjátékok és még egy babaágy is került a helyiségbe, ha a legkisebbeknek szükségük lenne rá. Ezeket falubeliek és ismerősök adományozták a klubnak. Az igények alapján mondókázás is lesz a közös játék és időtöltés mellett. Elsősorban az óvodás kor alatti gyerekeket várják a klubba, de ha a nagyobb testvérek is csatlakoznának a kicsikhez, őket is szívesen látják. Az érdeklődéstől függően szakembereket is meghívnának és gyerekeknek szóló előadásokat is szeretnének a jövőben szervezni a klubban. Az első klubtalálkozón hamar benépesült a terem. Nemcsak királyréviek, hanem a környék falvaiból is érkeztek érdeklődők. A szülők egyetértettek abban, hogy a gyerekek szempontjából, de maguk miatt is jó közösségbe járni. A királyrévi Salát Lívia úgy véli, a két és fél éves lányának hasznára válik az óvodai beszoktatásban, ami szeptemberben lesz aktuális. Takács Karin Alsószeliből érkezett kisfiával. Szívesen járnak a felsőszeli Ringató foglalkozásokra, de úgy érzi, fia kissé félénk, hasznára válik, ha gyerekek között van, ezért szeretnének a királyrévi klubba járni. Takács Karin meggyőződése, hogy ezek az alkalmak az anyukák számára is jó lehetőséget nyújtanak az ismerkedésre, barátságok kialakítására. Seres Nikolát a Ringató foglalkozáson ismerte meg, azóta, ha tehetik, együtt járnak gyerekprogramokra.

„Örülünk, hogy van a közelben ilyen lehetőség, Alsószeliből öt perc alatt ide lehet érni, jó, hogy nem kell messzebbre utazni azért, hogy társaságban legyünk” – mondta Seres Nikola. Szarka Erika is azt emelte ki a pozitívumok közül, hogy nem kell máshova utazni, hiszen eddig csak Nádszegen tudtak a kortársaikkal találkozni.