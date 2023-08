Megkezdődtek a Szent István Napok: díjátadóval, könykeresztelővel, kiállítás megnyitóval és ünnepi koszorúzással

„Államalapító királyunk, községünk védőszentje előtt hajtunk most fejet. A Tardoskedden élő emberek számára rendkívül fontos, központi ünepről van szó. Községünk római katolikus temploma István királyunk nevét viseli és 2001-től községünk éke a Törley Mária alkotta szobor, de nem feledkeztünk meg Szent István örökségéről sem. Vajon fennmarad-e az idő rostáján a felvidéki magyarság? A választások előtt még inkább próbatétel előtt állunk. Nem pusztán jó vezetőkre van szükség, hanem józan, bölcs és szolidáris emberekre. Akik életüket és munkájukat mélyebb és magasabb összefüggésben mérik meg, mint amilyenek a mindennapi politikai küzdelmek. Olyan vezetők kellenek, akik nem feledkeznek meg az elesettekről és a nélkülözőkről” – hangsúlyozta ünnepi beszédében Szent István szobránál Tóth Marián, Tardoskedd polgármestere. A Szent István Napokra ellátogatott Venyercsan Pál a Pozsonyi Magyar Kulturális Központ Liszt Intézetének az igazgatója, Ladislav Hamran, az Érsekújvári Járási Hivatal elöljárója, Juhász György, a Selye János Egyetem rektora, Csenger Tibor, Nyitra megye alelnöke, Solymos László a Híd alelnöke. Az ünnepségre elfogadta a meghívást Filóné Ferencz Ibolya, a magyarországi Bonyhád polgármestere, Farkas Jókai Noémi Kisvejke polgármestere, Beke László Környe polgármestere, Csabán Béla Tardos polgármestere és Sebestyén Csaba, Zetelaka jegyzője, aki hagyományosan meghozta a friss kenyeret is. Jelen volt továbbá Lukács Imre Kamocsa, Puss Péter Andód, Bób János Szímő, Jónás Péter Zsigárd polgármesterei és a helyi intézmények, szervezetek vezetői. A nyitónapon a faluházban adta át Tóth Marián polgármester a községi díjakat két tardoskeddi szervezetnek. A Tardoskeddi Önkéntes Tűzoltóegyesület nevében Birkus Lóránt vette át az elismerést. Az első tűzoltóegyesület még 1913-ban alakult, majd többször szüneteltette működését, de 2007-ben teljesen megújult és állandó tevékenységet folytat. A tűzeseteken kívül a 17 fős csapat a rendezvények szervezésében is közreműködik. Gazdag kiállítással kedveskedtek a közönségnek, amelyen bemutatták az önkéntes tűzoltók életét, eredményeit, felszerelését. A fennállásának 100. évfordulóját ünneplő Tardoskeddi Sportklub nevében Mlynár Gábor klubvezető vette át az elismerést. Az ünnepélyes önkormányzati ülésen könyvkeresztelőt tartottak, Bara Mihály egykori polgármester foglalta össze a Tardoskeddi Sportklub gazdag múltját, jelentős eseményeit, felejthetetlen személyiségeit.

Polgármesteri díjat kapott a tardoskeddi születésű, ma Érsekújvárban élő Vas Zoltán, akinek az édesapja évekig a sportklub elnöke volt, így már gyerekként részese volt a község társadalmi életének. A díjazott a mai napig önzetlenül segíti a község sportéletének a fejlesztését.