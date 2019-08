Megkezdődött a Nemzetközi Gasztronómiai Fesztivál

Érsekújvárból az Arriva Nové Zámky Részvénytársaság ingajáratot indít Kamocsára, így gond nélkül juthatnak el a fesztivál helyszínére. Két helyszínen zajlik a rendezvény, a községből vezető útnál, a töltés innenső részén már pénteken ingyenes programokra várták az érdeklődőket a Régiók Ízei fesztiválon. Nagy volt az érdeklődés az önkormányzati civil fórum iránt, amelyen magyarországi, csehországi és erdélyi, valamint hazai önkormányzatok mutatkoztak be. Lukács Imre Kamocsa polgármestere is köszöntötte a vendégeket, és bemutatta a község jeles szülötteit, nevezetességeit. Böghi Pathó Melinda a párkányi régióbeli Zalaba polgármestere, aki negyven fős csapattal érkezett a fesztiválra, a főzőverseny csapatépítő, közösségépítés erejéről is szólt. Szombaton 8 órakor első alkalommal nyitják meg a kamocsai kistermelők piacát. Az önkormányzati csapatok ugyanúgy bekapcsolódnak a szombati főzőversenybe, mint az Oázis kemping versenyzői. Vojto Artz, Jaroslav Žídek és Bindics Imre mesterszakácsok alkotják majd a fő zsűrit. Újdonságnak számít a szombaton 10-kor nyitó Játéksziget a Régiók Ízei fesztiválon, ahol lesz horgászverseny, lekváros kenyér és dinnyeevő, illetve tojáshordó verseny. A kora délutáni órákban megnyitják Szarka Zsófi konyháját, ahol palacsinta show lesz.

A kemping nagyszínpadán ma Nótár Mary, Mário a harmonikás és Kökény Attila szórakoztatja a közönséget, szombaton az est fénypontja a Desmod, majd az Edda művek együttes koncertje lesz. Az Új Szó a rendezvény médiapartnere.