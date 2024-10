Mégis lesznek gyorsvonatok Kassa és Pozsony között, jövő évtől pedig közvetlen repülőjáratokat is indítana a minisztérium

Ahogy arról Ráž a szerdai sajtótájékoztatón beszámolt, a közlekedési minisztérium a Szlovák Vasúttársasággal (ZSSK) közösen egyezett meg azon, hogy a vonatok a Pozsony–Kassa vonalon óránként közlekedjenek. Jelenleg a Pozsonyból Kassára, illetve az ellenkező irányba közlekedő vonatok kétóránként közlekednek, összesen 11 vonattal, ebből hét gyorsvonat és négy IC vonat.

„Az Expressz és az IC vonat menetideje között 33 perc a különbség. Az Expressz 5 óra 26 percet, az IC vonat 4 óra 53 percet utazik. Egy IC vonat Pozsony és Kassa között átlagosan csak 46 utast szállít. Az expresszvonatok, amelyek állami támogatással közlekednek, és a diákok és idősek számára minden juttatás ingyenes, átlagosan akár ezer embert is szállítanak”

– mondta Jozef Ráž azzal, hogy míg az expresszre egy első osztályú jegy átlagosan 25 euróba kerül, az IC-vonatra 33 euróba. A másodosztályon 18,70 euró, az IC-n pedig 24,90 euró.

Több utas, kisebb költség

„Mindezek mellett az új menetrend több csatlakozást, illetve nyolc extra megállót ígér”

– tette hozzá a miniszter, aki a változással azt reméli, hogy a vonatok kevésbé lesznek túlzsúfolva, évente akár 2,5 millióval több utast szolgálhatnak ki, nem utolsó sorban pedig a reggeli és az esti expressz vonatok 5 óra alatt teszik majd meg a távot.

Az utóbbit a megszokott 17 megálló helyett mindössze 11 érintésével teszik lehetővé. Ráž szerint az úgynevezett gyorsvonati expressz kapacitása majdnem a duplájára, közel 550 férőhelyre nő. Annak ellenére, hogy kötelező helyjeggyel lehet rajta utazni, ugyanolyan árakkal és kedvezményekkel jár majd, mint a klasszikus expressz. Az előzetes tervek szerint ezek a gyorsított járatok Pozsony és Kassa között reggel fél hétkor és délután fél ötkor közlekednének. Kassáról Pozsonyba reggel fél hétkor és este fél hétkor indul majd.

„Ez történelmi pillanat, ugyanis sosem volt még eddig olyan, hogy Kassa és Pozsony között minden órában indult volna vonat. Azt is fontos megemlíteni, hogy a napi 16 járat mindkét irányban érvényes, tehát Kassáról Pozsonyba és visszafelé is 16-ot indítunk majd. Ez minden egyéb mellett az utasok számára is pozitívum, hiszen az eredeti IC-vonatokkal szemben ezek sokkal kifizetődőbbek” – mondta a miniszter. Az új menetrenddel egyidőben legalább 60 új vonatot sorolnak be az ország más vonalaira is.